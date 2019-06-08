"Случайные люди": "Самопоміч" раскритиковали в сети за партийный список

В сети раскритиковали представленный 8 июня партийный список политического объединения "Самопоміч".

Так, на официальной странице политсилы в Facebook множество пользователей оставили негативные комментарии, критикуя как партию в целом, так и недавно обнародованных первых номеров.

Некоторые пользователи спрашивают, зачем в список включили так много предпринимателей. Других удивило то, что на депутатское кресло претендует церковнослужитель.

Съезд партии facebook.com/SamopomichTernopillya

Напомним, первая пятерка "Самопомочі" выглядит так:

Андрей Садовый; Ольга Квасницкая; Александра Дрик; Татьяна Бедняк; Оксана Сироид.

facebook.com/samopomich.ua

"Самонемощь", "Жаль Сыроед", "Слоган: "Единая нормальная партия!" А других, "ненормальных", куда – в дурдом?!" "Самопомiч" так и не продемонстрировала ни четкой позиции, ни, тем более, идеологии. Разношерстные и случайные люди", "Церковь отделена от государства. Как понимать, что проповедник идет в депутаты?" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа президента о роспуске ВР в форме устного производства.

Окончательный вердикт будет вынесен 11 июня 2019 года.

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