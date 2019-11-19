Скандал в "Слуге народа": Скороход призвала снять Арахамию с поста главы фракции

Исключенная из рядов фракции "Слуга народа" депутат Анна Скороход высказалась за снятие Давида Арахамии с поста главы фракции, поскольку он "не справляется со своей работой".

"Вместо того, чтобы наказать тех, кто действительно позорит фракцию, попали под руку мы с Антоном (Поляковым. – Ред.)… Надо ставить вопрос не о нашем исключении, а о снятии Давида Арахамии с поста главы фракции в связи с тем, что он просто не справляется со своей работой", – заявила Скороход в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

По словам Скороход, во время закрытого заседания фракции 15 ноября ее исключение поддержали около 2/3 собравшихся. При том, что присутствовала только половина членов фракции.

"Около 30% тех людей, которые были (на заседании фракции. – Ред.), не поддержали исключения меня и Антона. А всего было 100 человек, ну максимум – 120. И в целом это были списочники. Потом я знаю, что ходил Давид и собирал подписи на исключение… Ну смешно", – рассказала она.

Депутат отметила, что многие коллеги из СН выразили ей поддержку.

"Да, люди об этом не говорят публично. Но они нам звонят, пишут… Мне говорят: "Ой, я бы хотел оказаться на твоем месте", – призналась она.

На вопрос, не могла ли она запустить процесс развала фракции, Скороход ответила:

"Точно не я запустила. Думаю, что процесс развала фракции запустили Давид Арахамия вместе с Александром Корниенко. Я думаю, что мы с Антоном "попали под горячую руку". Только за то, что мы высказывали свое мнение и голосовали так, как нас просят люди".

Политик обратила внимание, что ее коллеги, уличенные в "кнопкодавстве", не понесли никакой ответственности.

Давид Арахамия facebook.com/oleg.fedonyuk

Как сообщал OBOZREVATEL:

На закрытом заседании фракции "Слуга народа" 15 ноября было принято решение исключить из ее рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

За день до этого Скороход заявила, что правоохранительные органы задержали ее мужа Алексея Алякина в отместку за то, что она отказалась голосовать за земельную реформу.

В Генпрокуратуре официально сообщили, что Алякин объявлен в международный розыск и его задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Эксклюзивное интервью Анны Скороход о зарплатах в "Слуге народа", голосованиях и встрече с Зеленским – читайте на сайте OBOZREVATEL.

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