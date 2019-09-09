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10 сентября • обновлено в 06:43
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Скандальные выборы России в Крыму: ЕС расставил точки

3.7т Читать материал на украинском

Европейский Союз не признает проведения так называемых местных выборов в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в заявлении официального Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, распространенном 9 сентября в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове", – говорится в заявлении.

Россия – оккупант

Россия – оккупант

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В ЕС также констатировали, что остаются неизменными в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В России 8 сентября состоялся единый день голосования. Выборы разного уровня прошли во всех 85 регионах страны.

  • Россияне избирали региональные и местные органы власти, а также "отдали" вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Федерика Могерини
Место
Украина
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Ferat Bey
Ferat Bey
Понятно, что можно говорить "вероломно", "захватила", "оккупировала", "Россия оккупант"... Говорить никто не запрещяет. НО. Чтобы сейчас эти слова были ВЕСОМЫ, чтобы эти слова что-то ЗНАЧИЛИ, для этого надо было украинским пограничникам с оружием в руках ЖЕРТВУЯ своими жизнями защищать территорию Украины в 2014 году. Но этого, как всем известно, не было. Украинские военные УБЕГАЛИ, переходили на сторону России, ОСТАВЛЯЛИ свои воинские части российским военным. И поэтому эти слова: "вероломно", "захватила", "Россия оккупировала Крым" сейчас ничего не весят, эти слова легче ветра сейчас. Если бы хотя бы ОДИН ВЗВОД пограничников Украины ПОГИБ, защищая территорию Украины в Крыму в 2014 году, то сейчас можно было бы говорить об оккупации Россией Крыма громко, ГОРДО и, самое главное, ВЕСОМО. Но чего не было, того не было. Поэтому хоть сто раз скажите "Россия оккупировала Крым" это ни на грамм не прибавит весомости этой фразе. Потому что за этой фразой НЕТ ПОДВИГА защитника Родины, НЕТ ЧЕСТИ военного, НЕТ СИЛЫ ДУХА и СТОЙКОСТИ пограничника. НЕТУ, отсутствуют. ВООБЩЕ НЕТУ.
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Кого вообще в Европе волнуют внутренние выборы русских? А вот обмен "пленных" лишний раз доказывает, что Украина ведёт гражданскую войну! Среди русских нет ни одного военного!
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Крым это Украина! Оккупированная, но это временно...
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von Regenbach Gerhard
von Regenbach Gerhard
Кунецкая Раїса, Пойди и отними, раз такая вумная!
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