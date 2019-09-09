Скандальные выборы России в Крыму: ЕС расставил точки

Европейский Союз не признает проведения так называемых местных выборов в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в заявлении официального Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, распространенном 9 сентября в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове", – говорится в заявлении.

Россия – оккупант Укринформ

В ЕС также констатировали, что остаются неизменными в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России 8 сентября состоялся единый день голосования. Выборы разного уровня прошли во всех 85 регионах страны.

Россияне избирали региональные и местные органы власти, а также "отдали" вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал