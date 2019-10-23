Скандал в Раде с полиграфом: Арахамия предложил радикальные меры

Глава "Слуга народа" Давид Арахамия предложил всем членам ее фракции пройти проверку на полиграфе.

Так он в Facebook прокомментировал скандал вокруг законопроектов о площадках для оценки недвижимости.

"Я сразу сказал: если есть куча претензий друг к другу (одни – за площадки, другие – за оценщиков), то вижу единственным методом всеобщее прохождение полиграфа, чтобы возобновить доверие внутри", – пояснил Арахамия.

Его коллега по партии Александр Дубинский добавил, что сначала проверку на полиграфе для него и Арахамии проведут в среду, 23 октября. При этом она будет транслироваться в прямом эфире.

"Сообщаю: со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20:00", – написал нардеп в Facebook.

Также глава фракции подчеркнул, что у него есть факты подкупа нардепов от "Слуги народа".

"Располагаю косвенными фактами подкупа отдельных членов комитета (тебе (Дубинский – Ред.) я сразу сказал, что ты там не к месту, поскольку у тебя заранее была позиция озвучена)", – добавил Арахамия.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи, которые являются членами финансового комитета Рады.

При этом Дубинский узнал, что в политической силе заговорили о его исключении, и жестко ответил однопартийцам.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!