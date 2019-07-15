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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Узурпировал власть и протолкнул "своих" людей: в партии Смешко разразился громкий скандал

134.4т Читать материал на украинском

В партии Игоря СмешкоСила и честь” назрел крупный конфликт.

Отцы-основатели политической силы были полностью отстранены от управления. Первые же места в списке на внеочередные парламентские выборы 2019 года были проданы полностью "чужим" людям, которые никакого отношения к ней ранее не имели.

В чем суть скандала и как разваливается политсила – в материале OBOZREVATEL.

В списке “чужие” люди

В распоряжении редакции OBOZREVATEL оказалось открытое обращение партийного руководства “Силы и чести” – руководителей областных ячеек и ветеранов политсилы – в связи с удручающей ситуацией за неделю до внеочередных парламентских выборов.

По их словам, политический кризис в партии наступил сразу же после президентских выборов. В первом туре Игорь Смешко показал хороший результат – 6,04%, или 1,14 миллиона голосов украинцев.

На этом фоне после первого тура многие эксперты прогнозировали прохождение партии в парламент, но ситуация внутри политсилы ужаснула многих. В опубликованном списке "Силы и чести" оказались не просто “старые” кадры, но еще и “чужие” для данной политсилы.

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Обращение партийцев

Обращение партийцев

Узурпировал власть и протолкнул "своих" людей: в партии Смешко разразился громкий скандал
Узурпировал власть и протолкнул "своих" людей: в партии Смешко разразился громкий скандал

Так, по словам однопартийцев Смешко, лидер партии в ручном режиме формировал список на парламентских выборах. Именно поэтому в первой десятке только 4 человека (кандидаты Владимир Замана и Анатолий Макаренко были приняты лишь перед выборами) являются действующими членами партии. Остальные 6 человек (4 действующих нардепа от фракции “Самопоміч” и один нардеп от Блока Петра Порошенко) вообще не состоят в политсиле и ранее к ней никакого отношения не имели.

Кстати, с Макаренко связано несколько громких коррупционных скандалов во время его пребывания на должностях в Государственной таможенной и фискальной службах в разные периоды.

Аналогичная ситуация и во второй десятке. Там всего 2 члена партии, при этом 11 номер в списке Михаил Поживанов был принят накануне выборов. В третьей десятке находится всего 4 партийца, а в четвертой – 8 членов партии.

При этом в список включены всего двое лидеров областных организаций – главы Винницкой и Закарпатской ячеек. Оба руководителя не имели какого-либо отношения к “Силе и чести” еще несколько месяцев назад. Кроме того, от партии баллотируются откровенно “старые” лица, ранее имевшие тесные контакты с другими политиками.

Первая десятка партии "Сила и честь"

Первая десятка партии "Сила и честь"

Новое время

К примеру, 15 строчку занимает народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.

Есть и несколько представителей крупных застройщиков. Например, Александр Гиренко и Людмила Яценко, ранее возглавлявшая Фонд Петра Порошенко в Виннице (к тому же, она была помощницей сына президента, нардепа Алексея Порошенко), также прошли в партию.

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Не лучшим образом обстоят дела и на мажоритарных округах. Так, по 183 округу (Херсонская область) идет Дмитрий Бутрий, ранее возглавлявший штаб Петра Порошенко в области. По 202 округу (Черновицкая область) идет экс-глава Черновицкой ОГА (2015-2018 гг.) и экс-нардеп от “Батьківщини” (2012-2014 гг.) Александр Фищук. К слову, кандидат ранее баллотировался в парламент от партии “Народный фронт”, а в Черновицкий областной совет прошел в статусе кандидата от БПП.

Узурпировал власть и протолкнул "своих" людей: в партии Смешко разразился громкий скандал
Узурпировал власть и протолкнул "своих" людей: в партии Смешко разразился громкий скандал
Узурпировал власть и протолкнул "своих" людей: в партии Смешко разразился громкий скандал

Стоит отметить, что такая откровенно странная и неоднозначная кадровая политика руководства уже подкосила рейтинги партии. Опросы крупнейших агентств не дают политсиле шансов пройти в парламент.

К примеру, опрос группы Рейтинг прогнозирует "Силе и чести" 3,6% голосов, а Киевский международный институт социологии (КМИС) – 3,8%. Учитывая, что до выборов осталось менее недели, – набрать проходные 5% практически невозможно.

Смешко не общается с людьми

Помимо провальной кадровой политики, возмущение у членов партии вызывает и отношение к рядовым активистам политсилы со стороны Игоря Смешко. Так, пренебрегая уставом партии, он 25 апреля 2019 года самостоятельно заменил главу Черкасской партийной ячейки, ветерана правоохранительных органов Ивана Лановенко на бизнесмена Александра Чуприна. Второй ранее баллотировался в парламент от оппозиционного блока “Не так” Виктора Медведчука, а в 2014 году состоял в УДАРе.

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По словам партийцев, областные руководители политсилы полностью исключены из цепочки принятия решения. Несмотря на четко прописанные правила работы партии в ее уставе, Игорь Смешко принимает большинство решений самостоятельно, в авторитарной манере.

Узурпировал власть и протолкнул "своих" людей: в партии Смешко разразился громкий скандал
Узурпировал власть и протолкнул "своих" людей: в партии Смешко разразился громкий скандал
Узурпировал власть и протолкнул "своих" людей: в партии Смешко разразился громкий скандал
Узурпировал власть и протолкнул "своих" людей: в партии Смешко разразился громкий скандал

“На фоне голословных публичных заявлений про появление и строительство на идеях демократического консерватизма современной демократической партии, фактически происходит примитивная приватизация “Силы и чести”, ее перерождение из демократической организации с коллективным руководством на авторитарную партию вождистского типа”, – говорится в обращении.

Именно поэтому актив партии и решил пойти на кардинальные меры. Учитывая столь неоднозначные решения, а также попытку узурпировать власть, “отцы-основатели” партии не будут поддерживать ее на выборах.

“... мы и представленные нами партийцы организации отказываемся от участия в избирательной кампании партии “Сила и честь” и не будем поддерживать кандидатов в народные депутаты Украины по избирательным спискам”, – отмечено в обращении партактива.

Документ подписан первым заместителем руководителя партии Александром Кихтенко, заместителем руководителя контрольно-ревизионной комиссии Юрием Ляховским, членом политсовета партии Михаилом Нечепоруком, главами Днепропетровской облорганизации Владимиром Фастовым, Черниговской организации Валерием Бескровным и Херсонской организации Александром Витковским.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Игорь Смешко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Комментарии
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Patriot Leo
Patriot Leo
Неужели Гордон ошибся, продвигая кандидиатуру Смешко на выборах президента и возглавив его предвыборный штаб сейчас. Хотя, а почему нет? Чудовище стало пожирать своего создателя.
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
не силы, не чести у этих зажравшихся морд,как не было ,так и не будет,пустые пазговоры о заботе о простых людях,а разве они сами помнят или знают как можно прожить месяц на 3тысячи,пустобрехи,свиномордые дорвавшиеся до корыта,попробуй отгони...знаете нам всем надо прочитать историю украины от гетьманства и до наших дней,простая жадность,алчность,зависть губили и губят Украину...
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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