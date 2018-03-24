"Так нужно бороться за своих!" Украину ткнули носом в серьезную проблему

Высылка российских дипломатов в связи с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании является ярким примером независимой внешней политики, который стоило бы перенять Украине.

Об этом эфире ObozTV заявил юрист-международник Геннадий Друзенко.

"Позиция Британии – это урок как действует зрелая политическая элита, когда затрагивают национальные интересы. По официальным данным, в Украине на востоке уже погибло более 10 тысяч человек, а в Британии было покушение на двоих, они даже не погибли. Высылка дипломатов, особый статус проверки всех самолетов и других транспортных средств из России, проверка государственных активов. Так нужно бороться за права своих граждан и национальную безопасность", - подчеркнул он.

По его словам, руководство страны очень инертно в противостоянии засилью российского капитала в Украине.

"Достаточно посмотреть цифры и понять, что у нас с Россией "все в шоколаде". Можно проехаться Киевом и посчитать количество российских банков, посмотреть на количество российского капитала в наших ведущих мобильных операторах, в облэнерго, что является вопросом национальной безопасности", - считает Друзенко.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, стоит за отравлением Скрипаля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в хамской манере ответила на обвинения Великобритании, заговорив о провокациях.

14 марта Великобритания выслала российских дипломатов и прервала все отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении Скрипаля.