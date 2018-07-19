"Силовой путь": Путин предупредил об "обострении" на Донбассе

Ситуация на оккупированном Донбассе может ухудшится в ближайшее время.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании послов и постпредов в МИДе, передает РИА Новости.

По его словам, к этому "приведут действия украинских властей".

"Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта. Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути", — заявил Путин.

Также Путин заявил, что Россия будет реагировать соразмерно на "агрессивные" шаги со стороны НАТО, а тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой "безответственной политики".

Напомним, ранее НАТО призвал Путина убраться с Донбасса, в ответ Россия сделала хамское заявление.