"Слуга народа" переформатирует партию: в регионы поставят новых менеджеров

На съезде партии "Слуга народа" планируют отдать управление политсилой в регионах не мажоритарщикам, а менеджерам, которые не связаны с местными элитами.

Об этом OBOZREVATEL рассказал источник в политсиле. По словам собеседника издания, одним из ключевых вопросов на партийном собрании в субботу, 15 февраля, станет обсуждение региональных ячеек. Речь пойдет о том, как партия начнет подготовку к местным выборам, которые пройдут в октябре 2020 года.

"Позиция верхушки – отдать руководство в областных ячейках менеджерам, которые не имеют связей с областью. Это могут быть как народные депутаты, так и просто приглашенные руководители. Таким образом хотят снять вопрос местных договорняков", – пояснил источник.

К примеру, глава фракции СН Давид Арахамия может возглавить ячейку партии в Николаевской области, практически с "99% вероятностью". Такие же назначения, возможно и временные, пройдут по другим регионам.

Предыдущий съезд политсилы прошел в ноябре

По словам другого источника, нардепа из списка политсилы в парламенте, обсудят во время встречи и идеологию "Слуги народа". При этом речи о закреплении в уставе партии "либертарианства" не будет. "Либертарианство точно не планируют утверждать, мы проведем расширенное обсуждение нашей идеологии, если потребуется, будет и дискуссия...", – заявила нардеп.

В пресс-службе партии объявили, что съезд официально начнется 15 февраля в 12:00. В программе: обсуждение партийной идеологии, переизбрание Высшего совета, обсуждение новой редакции устава и стратегии касательно выборов. Также будет представлен "Общественный хаб "Слуги народа"".

Ожидается приезд членов политсилы из регионов. В частности потенциальных кандидатов на выборы в ОТО, а также действующих депутатов и глав. Для них организуют отдельный тренинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов.

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