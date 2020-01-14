Севастополь – это Украина! В закон Зеленского о децентрализации внесли изменения

В доработанном законопроекте об изменениях в Конституцию Украины сохранят особый статус Севастополя до деоккупации Крыма.

Об этом в Facebook сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Решение о внесении правки в проект закона о децентрализации было рассмотрено в Комиссии по вопросам правовой реформы от председателя рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в ноябре 2019 года.

"Мы остаемся на позиции, что ни один город Украины не должен иметь специальный статус. Но пока АР Крым и г. Севастополь являются временно оккупированными территориями и оба упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины", – говорится в сообщении.

Кориневич считает, что неупоминание Севастополя в Конституции Украины может привести к пропагандистским утверждениям государства-оккупанта о том, что Украина "отказалась" или "забыла" о Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду доработанный проект закона о децентрализации, который предполагает внесение изменений в Конституцию страны.

При этом в проекте закона исчезло упоминание о "специальном статусе" Севастополя.

Также оккупанты вспыхнули гневом на "ликвидацию" Севастополя президентом Зеленским.

После Кориневич пояснял, что в Украине не нужен особый статус для отдельно взятых городов, так как он порождает серьезные проблемы, связанные с территориальной целостностью нашей страны.

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