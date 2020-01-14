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14 января • обновлено в 12:00
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Севастополь – это Украина! В закон Зеленского о децентрализации внесли изменения

1.3т
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В доработанном законопроекте об изменениях в Конституцию Украины сохранят особый статус Севастополя до деоккупации Крыма.

Об этом в Facebook сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Решение о внесении правки в проект закона о децентрализации было рассмотрено в Комиссии по вопросам правовой реформы от председателя рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в ноябре 2019 года.

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"Мы остаемся на позиции, что ни один город Украины не должен иметь специальный статус. Но пока АР Крым и г. Севастополь являются временно оккупированными территориями и оба упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины", – говорится в сообщении.

Кориневич считает, что неупоминание Севастополя в Конституции Украины может привести к пропагандистским утверждениям государства-оккупанта о том, что Украина "отказалась" или "забыла" о Севастополе.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Зеленский Антон Кориневич
Место
Украина
Теги
Крым законопроект
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усра-ина недострана сказочных далбаящуров.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Постоянный представитель президента Украины в АР. Интересно, как часто этот фантом бывает в АР?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Клоуны
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