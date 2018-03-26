"Сделал бы там много чего": Парасюк хочет возглавить МВД

Одиозный внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявил о желании возглавить Министерство внутренних дел Украины.

"В будущем – это моя мечта", - сказал Парасюк в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина".

Также он заявил, что если бы стал министром внутренних дел, то "сделал бы там много чего".

"В первую очередь подошел бы более радикально и более критично к кадровому вопросу", - сказал народный депутат.

Как писал "Обозреватель", недавно Парасюк устроил потасовку в Верховной Раде.