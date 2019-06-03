СБУ отреагировала на скандальное видео об оккупации Украины Румынией

В Украине существуют проблемы не только в Черновицкой и Одесской области. Под угрозой территориальных претензий находятся и другие регионы страны.

Об этом на брифинге 3 июня заявил первый замглавы СБУ Иван Баканов, комментируя резонансное видео об оккупации Румынией в 2022 году двух областей Украины, информирует INFORESIST (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"К сожалению, есть проблемы не только с этим роликом, есть проблемы и в других регионах", – отметил Баканов и добавил, что о них он доложит на собрании, чтобы потом все правоохранительные органы принимали общее решение.

Иван Баканов president.gov.ua

"Но иногда кажется, что когда вы привлекаете внимание к ним, в данном случае про этот ролик, то ваше внимание становится информационно более мощным поводом, чтобы про этот ролик узнали. Поэтому в этих вопросах нужно больше учитывать, нужно ли комментировать такие вещи или просто эффективно на них реагировать", – сказал Баканов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Youtube появилось провокационное видео о якобы захвате Буковины Румынией в 2022 году. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос решил созвать экстренное совещание.

Затем автор скандального видео записал новое послание для главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и поблагодарил его за пиар.

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