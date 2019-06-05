Савченко идет на парламентские выборы

Народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко заявила, что ее партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Об этом она заявила 5 июля на XII съезде партии, который проходил на площади Конституции под зданием Верховной рады, передает пресс-служба политсилы.

Главой избирательного штаба будет ее сестра Вера Савченко, а спикером останется Татьяна Проторченко.

"Наша главная цель, которую мы будем реализовывать в Верховной Раде — изменение политической системы", — сказала Савченко.

Съезд партии Савченко freesavchenko.com

Съезд партии Савченко freesavchenko.com

Съезд партии Савченко freesavchenko.com

Съезд партии Савченко freesavchenko.com

Съезд партии Савченко freesavchenko.com

"Мы все - равные среди равных. У нас одна Украина. Мы — сила украинского народа в борьбе против старой системы и старых политиков. У нас общая цель — изменение политической системы. Надежда есть!" — отметила она.

Также Савченко рассказала, что предлагает ее политическая сила.

"Мы предлагаем строить страну снизу вверх, а не наоборот. Предлагаем механизмы отзыва депутатов, референдумы, реальное народовластие и справедливое распределение ресурсов. Наша программа предусматривает четкий перечень первоочередных мер по осуществлению "квантового скачка" в экономике", — пояснила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко заявила, что готова при президенте Украины Владимире Зеленском возглавить одно из министерств.

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