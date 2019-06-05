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Савченко идет на парламентские выборы

1.8тЧитать материал на украинском

Народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко заявила, что ее партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Об этом она заявила 5 июля на XII съезде партии, который проходил на площади Конституции под зданием Верховной рады, передает пресс-служба политсилы.

Главой избирательного штаба будет ее сестра Вера Савченко, а спикером останется Татьяна Проторченко.

"Наша главная цель, которую мы будем реализовывать в Верховной Раде — изменение политической системы", — сказала Савченко.

Съезд партии Савченко

Съезд партии Савченко

freesavchenko.com

Съезд партии Савченко

Съезд партии Савченко

freesavchenko.com

Съезд партии Савченко

Съезд партии Савченко

freesavchenko.com

Съезд партии Савченко

Съезд партии Савченко

freesavchenko.com

Съезд партии Савченко

Съезд партии Савченко

freesavchenko.com

"Мы все - равные среди равных. У нас одна Украина. Мы — сила украинского народа в борьбе против старой системы и старых политиков. У нас общая цель — изменение политической системы. Надежда есть!" — отметила она.

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Также Савченко рассказала, что предлагает ее политическая сила.

"Мы предлагаем строить страну снизу вверх, а не наоборот. Предлагаем механизмы отзыва депутатов, референдумы, реальное народовластие и справедливое распределение ресурсов. Наша программа предусматривает четкий перечень первоочередных мер по осуществлению "квантового скачка" в экономике", — пояснила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко заявила, что готова при президенте Украины Владимире Зеленском возглавить одно из министерств.

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Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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Сердюк Станислав
Сердюк Станислав
Попробовала дармовой кусок хлеба, хрен теперь заставишь её где то работать!
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Ткачук Петр
Ткачук Петр
Почему эта шваль на свободе, а не на зоне?
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