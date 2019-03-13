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Саашкашвили анонсировал возвращение в Украину: названа дата

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Бывший президент Грузии, экс- глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили планирует вернуться в Украину после проведения президентских выборов 31 марта.

Политик в интервью журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что хочет прибыть в нашу страну уже 1 апреля.

Саакашвили добавил, что президент Петр Порошенко не выйдет во второй тур выборов, поэтому он беспрепятственно перейдет границу.

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"Я собираюсь прилететь в Борисполь. Я этот билет взял, потому что я уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур. И как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ не пускать меня в Украину, а также много других преступных приказов", – заявил экс-президент Грузии.

Он подчеркнул, что прибудет из Польши в Украину в 14:05 1 апреля, и показал свой телефон с информацией о покупке авиабилета.

Отметим, что Саакашвили лишили украинского гражданства и запретили въезда в Украину до 2021 года.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал восстановить украинское гражданство лидера партии "Рух нових сил" бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

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Персоны
Петр ПорошенкоМихеил Саакашвили
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