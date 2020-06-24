Саакашвили высказался о настырности Богдана. Видео

Саакашвили не знает, есть ли у Богдана какое-то политическое будущее

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан хотел сделать что-то хорошее, но не всегда хорошими были его методы.

Такое мнение высказал в программе “В гостях у Дмитрия Гордона” бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили. И добавил, что ему нравится “напористость и настырность Богдана” (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также политик отметил, что не знает, есть ли у экс-главы ОП какое-то политическое будущее.

“История нас много раз удивляла, но, думаю, у всех людей есть какой-то шанс и какое-то окно. И иногда их надо использовать так, как будто это последний раз, как будто второго захода не будет. Эти ребята моложе нас, они думают, что у них все впереди, я им всем желаю успехов”, – заключил Саакашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Саакашвили назвал главную ошибкупрезидента Владимира Зеленского в отношениях с президентом РФ Путиным.