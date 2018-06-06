С нардепов снимут неприкосновенность? Названы сроки

Регламентный комитет Верховной Рады сможет рассмотреть законопроект 158 народных депутатов об отмене депутатской неприкосновенности, который Конституционный суд Украины 6 июня признал конституционным, еще до завершения текущей сессии.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила народный депутат от фракции "Народный фронт" и член комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Ирина Ефремова, добавив: "Если он будет представлен в парламент и расписан председателем Верховной рады на комитет, то безусловно".

Однако, Ефремова не уверена в единстве парламента относительно этого законопроекта.

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"Лично за себя могу сказать, я нажму кнопку "да", я проголосую за снятие депутатской неприкосновенности. Как проголосует зал? Я не уверена, что наберется количество голосов", - считает нардеп.

Относительно нареканий на то, что принятие законопроекта намеренно затягивается, Ефремова не видит в этом какой-то выгоды для парламентариев.

"Нам нет смысла его затягивать, потому что все равно это будет действовать для новых депутатов", - пояснила она.

Отметим, что OBOZREVATEL связался с пресс-службой КС, там пока не могут подтвердить информацию о решении суда.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка с занимаемой должности.