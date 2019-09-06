Рябошапка устроил массовые чистки в регионах: кого уволил

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу, 6 сентября, уволил с должностей прокуроров 8 областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Речь идет о главах Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской прокуратур.

Отмечается, что Рябошапка уже подписал соответствующие приказы.

Рябошапка уволил прокуроров 8 областей УНИАН

Напомним, ранее генеральным прокурором были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рябошапка был назначен Верховной Радой на должность главы ГПУ 29 августа.

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