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8 сентября • обновлено в 11:28
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Рябошапка устроил массовые чистки в регионах: кого уволил

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу, 6 сентября, уволил с должностей прокуроров 8 областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Речь идет о главах Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской прокуратур.

Отмечается, что Рябошапка уже подписал соответствующие приказы.

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Рябошапка уволил прокуроров 8 областей

Рябошапка уволил прокуроров 8 областей

УНИАН

Напомним, ранее генеральным прокурором были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рябошапка был назначен Верховной Радой на должность главы ГПУ 29 августа.

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Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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