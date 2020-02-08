Руководители НАБУ и САП нарушают конституционные права фигурантов дела "Роттердам +" – адвокат

Руководители НАБУ и САП нарушают гарантированный Конституцией Украины принцип невиновности лица и объявляют перечень привлеченных к ответственности лиц по делу "Роттердам +", хотя еще даже не передали его в суд. Об этом написала адвокат ексголовы НКРЕКП Дмитрия Вовка Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

"Моему возмущению нет предела !!!! Прямо сейчас, на пресс-конференции НАБУ и САП отчитываются о привлечении к ответственности экс-главы НКРЕКП. Привлеченный к ответственности экс-глава НКРЕКП ?! Может сначала стоило бы хоть его дело в суд передать?! ", - написала Одинец.

Адвокат напомнила, что такие действия руководителей НАБУ и САП является нарушением гарантированного Конституцией принципа невиновности лица, и является свидетельством их непрофессионализма.

Артем Сытник и Назар Холодницкий

"Сытник, Холодницкий у вас точно есть высшее юридическое образование? О основополагающих юридических принципах когда-нибудь слышали? Принцип невиновности, например? Для невежд, напоминаю:

Это прямое нарушение ст. 62 Конституции Украины и ст.17 УПК Украины согласно которым "Лицо считается невиновным в совершении уголовного преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу", - написала Одинец.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЕКП, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +", среди которых экс-глава НКРЕКП Дмитрий Вовк. По ходатайству НАБУ взятипид стражу Вовка суд ответил отказом.

Ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам +", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам +" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертные выводы, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темником", который заранее оговаривал выводы этой экспертизы.

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