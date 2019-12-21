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21 декабря • обновлено в 10:49
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"Россию не устроит!" Посол Украины в США допустил введение миротворцев на Донбасс

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На каком-то этапе переговоров с международным сообществом Украине придется выносить на рассмотрение, в частности, Совета Безопасности Организации Объединенных Наций вопрос о введении миротворцев ООН на Донбасс.

Об этом заявил бывший постпредст нашей страны при ООН и новоназначенный посол в США Владимир Ельченко. Своими мыслями он поделился в интервью "Укринформа".

"Мы так и не внесли на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции, который уже написан – хотя он не будет устраивать Россию", – подчеркнул дипломат.

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Владимир Ельченко допустил введение миротворцев на Донбасс

Владимир Ельченко допустил введение миротворцев на Донбасс

Как отметил посол, политики и дипломаты давно понимали, что добиться соответствующего решения в условиях украинской стороны почти невозможно, однако "делать то, что устроит только Россию, – не имеет смысла".

По его словам, вопрос о введении миротворцев на Донбасс поднимался, пока работал спецпосланник США по вопросам Украины Курт Волкер – "он еще говорил об этом с помощником российского президента Сурковым". Однако к нему, убежден посол, вскоре можно будет вернуться.

"Как сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, в случае, если Минские договоренности вовсе не будут работать, мы вернемся к плану Б – постановке вопроса о миротворческой миссии ООН. Думаю, на каком-то этапе нам же придется вносить соответствующий проект на рассмотрение Совета Безопасности и смотреть, которой будет реакция", – подчеркнул Ельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций, а ныне новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол страны в США Владимир Ельченко, заявил, что половина россиян, работающих в ООН – это скрытые или открытые агенты ФСБ России.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Война на Донбассе Миротворческая миссия ООН
Персона
Владимир Ельченко
Место
Украина
Теги
ОРДЛО ООН
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