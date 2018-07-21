"Россия плохо закончит": в Британии подбодрили Украину

Режим президента России Владимира Путина настолько сильно стоит на ногах и держит всех под контролем, что страна в итоге "плохо закончит".

Даже если на место Путина придет другой президент, он может придерживаться такой же схемы, рассказал в интервью Новому времени британский историк Нил Фергюсон, пишет Гордон.

"У россиян нет аппетита к крупномасштабным протестам, а путинский режим крепко стоит на ногах. Недовольные этим режимом сконцентрированы в нескольких больших городах. Формула путинизма проста и эффективна. Сырьевая экономическая модель обеспечивает денежные потоки, особенно во времена роста цен на энергоресурсы. Политическая модель Путина включает в себя контроль над медиа, угрозы оппозиции, использование якобы законных методов физического притеснения оппозиции. И это работает", - сказал Фергюсон.

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"Думаю, Россия плохо закончит. Даже если Путина кто‑то заменит, это будет аналогичный лидер", - подчеркнул он.

Историк добавил, что очень хорошо, что Украина не пошла по такому же пути.

"В Киеве активная, свободная пресса. Украинцы готовы выходить на улицы, отстаивая свои права. Страха перед властью нет. Не думаю, что ЕС спешно откроет свои двери для Украины, но пример Западной Европы – он здесь, рядом. Украина видит преимущества той модели, которой живет Евросоюз", - сказал Фергюсон.

По его словам, в какой-то степени конфликт с Россией оказался для Украины полезным, поскольку она поняла, что хочет двигаться в другом направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ПАСЕ рассказали, почему Путин держит Украину в заложниках.