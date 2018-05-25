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Россия несет прямую ответственность за войну на Донбассе – Волкер

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Террористы так называемых ДНР и ЛНР на Донбассе находятся под прямым контролем России, и поэтому именно Москва несет ответственность за конфликт.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга с журналистами, передает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что в позиции США нет никакой двусмысленности в этом плане.

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"Силы, которые воюют на востоке Украины, находятся под прямым российским командованием и контролем, как и два политических образования, которые полностью поддерживаются Российской Федерацией. Все, начиная от того, как они попали туда, и до текущих финансовых вопросов. Следовательно, Россия несет прямую ответственность за этот конфликт", - подчеркнул Волкер.

Он также констатировал, что на Донбассе снова продолжается активный конфликт.

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"Снайперы стреляют в людей, а села обстреливают из минометов... Это очень активный конфликт, опять горячая война, и она оказывает серьезное гуманитарное влияние, которое нельзя игнорировать в Европе. Этот вопрос часто исчезает с первых полос, но его действительно следует рассматривать как неотложный", - сказал Волкер.

Напомним, ранее спецпредставитель США рассказал, как освободить Донбасс от России.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Курт Волкер
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