Россия должна взять ответственность за убийство военного медика на Донбассе, – ЕС
Россия должна взять ответственность за убийство военного медика на Донбассе. EU in Ukraine в Twitter
Европейский союз ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность за убийство военного медика Николая Илина на Донбассе и полностью выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.
Об этом заявила пресс-секретарь представительства Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали в комментарии для "Радио Свобода".
"Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные группировки, которые поддерживает, и полностью выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", – сказала Массрали.
В то же время представительство ЕС в Украине отметило в Twitter, что прекращение огня и полное выполнение сторонами своих обязательств является насущной необходимостью.
Публикация представительства ЕС в Украине. Twitter
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.
На эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела погиб медик и двое бойцов получили ранения. По данным журналиста, погибли два человека.
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В ООС раскрыли подробности расстрела эвакуационной группы.