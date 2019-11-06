Главная Новости
6 ноября • обновлено в 14:56
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"России нужно кровавое побоище": у Порошенко заявили о провокации с ветеранами

2.1т Читать материал на украинском

Обыски в помещении пиццерии "Ветерано" - одно из ряда событие, которое направлено против ветеранов АТО и участников боевых действий, в которой заинтересована Российская Федерация.

Об этом в своем видеоблоге рассказал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев. Он напомнил, что в последнее время случаев давления на участников боевых действий стало больше (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Среди них – заявление представительницы "Слуги народа" Галины Третьяковой о том, что участники боевых действий "проедают" государственную помощь и воюют ради льгот. Следующее – отвод украинской армии с позиций, которые были отвоеванные ценой жизни и здоровья украинских героев – и на фоне этого откровенно хамское поведение Зеленского, который в стиле "титушки" общался с добровольцами. Далее – открытие дел против украинских моряков, освобожденных из плена.

Владимир Арьев

Владимир Арьев

Новости
"Зима и весна будут сложными!" Арьев предупредил Украину об опасности из-за "измены" Макрона

"И вот – обыски на предприятии, которое было создано для того, чтобы давать ветеранам надежду и перспективу на реализацию в гражданской жизни. Это очень похоже на целенаправленную кампанию для провоцирования ветеранской среды", – отметил политик.

По его словам, все эти вещи вызывают раздражение и определенным образом провоцируют ветеранов на то, что они должны осуществить определенную акцию, когда чаша терпения будет наполнена.

"Больше всего заинтересована во взрыве в Украине на сегодняшний день Москва, потому что им надо снимать санкции и показать, что с Украиной лучше не связываться, а сотрудничать с РФ. Для этого надо создать видимость, что в Украине что-то типо кровавого побоища", - отметил политик.

Он добавил, что на сегодняшний день надо бороться против произвола и собирать факты давления на украинских бойцов, но "имея горячее сердце, нужно иметь холодную голову и не поддаваться на провокации".

Как писал OBOZREVATEL, правоохранители 5 ноября, провели обыски в пиццерии Pizza Veterano в Киеве, которую основали ветераны войны в Донбассе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Владимир Арьев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
12
87
Смешно
9
Интересно
10
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жукова Тоня
Жукова Тоня
С коты зелёные. Засуньте теперь вашего Зелю взад. Наворотили делов, теперь исправляйте. Хоть пристукните его, лишь бы оно свалило из президентов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
фил филипыч
фил филипыч
как говорит петька вы нападаете не на меня. вы нападаете на украину))) упоротые думают что они пуп мира
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Очередной сбитый хахло-политик несет откровенную пургу.Другого они не умеют.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения