Ринг, хамон и селфи со звездой: стало известно, чем удивляют партии на выборах. Фоторепортаж

В разгар внеочередных парламентские выборов штабы некоторых политических партий развлекают журналистов играми и едой.

Так, в штабе партии "Слуга народа" есть настольные теннис и футбол, ринг, куда призывают заходить и фотографироваться с боксерскими перчатками, пишет ВВС.

Из еды в партии "Слуга народа" были сырники с вареньем и сметаной, сок и пироги. Позже подвезли бургеры, картошку фри, мясные рулеты и овощи.

ВВС

ВВС

ВВС

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В штабе партии "Голос" есть кресла-мешки для гостей, печенье, сэндвичи и круассаны, а позже и хамон, а лидер партии Вячеслав Вакарчук общается с журналистами. Наибольшим развлечением здесь в шутку называют селфи с Вакарчуком.

"А тем временем в штабе "Голоса" уже накрывают шикарнейший фуршет с креветками, хамоном, дорогими сырами и даже клубникой. Рябчиков и лобстеров тоже обещают", - сказано в Facebook Анны Стешенко.

Facebook Анны Стешенко.

Facebook Анны Стешенко.

Facebook Анны Стешенко.

Facebook Анны Стешенко.

Facebook Анны Стешенко.

Facebook Анны Стешенко.

Facebook Анны Стешенко.

theБабель

ВВС

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из избирательных участков обнаружили кастрюлю-сейф.

А в Днепре устроили "праздник выборов". Предприниматели провели социальную акцию: продавали в 26 избирательном округе города пирожки по 5 копеек, булочки с маком и с повидлом, кексы, и печенье-колечко с орешками по той же цене, стакан воды предлагали бесплатно.

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