25 октября, в Украине на одномандатном 208 избирательном округе Черниговской области состоялись довыборы в Верховную Раду. Сейчас Центральная избирательная комиссия проводит подсчет голосов. И к публикуемым результатам кандидатов есть огромные вопросы.

Кандидатов было много, но фаворитов – двое. За место в парламенте сейчас сражаются лидер Радикальной партии Олег Ляшко и член “Слуги народа” Анатолий Гунько. Политики идут вровень, “обгоняя” друг друга на сотни, а то и десятки голосов. Наверное, это самая “горячая” политическая борьба за всю историю страны. И не только потому, что она приковала к себе взгляды тысячи граждан, которые, словно на спортивном матче, болеют за каждый голос. Привлекает она и еще своей странностью, пишет Антон Визковский для "Информатора".

Ведь, казалось бы, согласно соцопросам именно Ляшко должен был стать безоговорочным победителем на 208 округе. Согласно исследованию, проведенному социологической группой “Рейтинг” в июне этого года, среди кандидатов на промежуточных выборах народного депутата на 208 округе Олега Ляшко поддерживали 65,1% тех, кто определился и принял бы участие голосовании. Рейтинг других кандидатов значительно ниже. Так, А. Панченко поддержали бы 9,3% опрошенных, А. Усенко – 5,9%, А. Богдана – 4,5%, В. Ткаченко – 4,5%, А. Гунько – 1,1% (обратите внимание на эту цифру). Тех, кто не определился, – 26-27%. То есть, Олег Ляшко на тот момент времени имел уровень поддержки в 60 раз больше, нежели у Гунько.

А вот такие данные предоставила социологическая группа SOCIS в августе этого года. “Среди респондентов, которые намерены голосовать и определились, за Ляшко готовы отдать голоса 51,1%. На втором месте – Людмила Давыденко от партии “Наш край” (11,8%), на третьем – самовыдвиженец Валерий Колоша (10,6%), на четвертом – Анатолий Гунько от “Слуги народа” (6,9%), на пятом – самовыдвиженец Виктор Труш (6,4%)”, – сообщает SOCIS. В этом случае у Гунько ситуация сложилась несколько лучше. Его поддержка была в 8 раз меньшей, нежели у Ляшко.

В октябре Всеукраинская Ассоциация Социологов писала, что на довыборах в Верховную Раду с большим отрывом лидирует Олег Ляшко. Его готовы поддержать 54,8% избирателей. Рейтинг других кандидатов значительно ниже. Так, Анатолия Гунько поддержали бы 15,6% опрошенных, Людмилу Давыденко – 12,7%. Остальные кандидаты не набирают более 1% голосов избирателей. Тех, кто не определился, – 11,4%.

Во всех социологических опросах Олег Ляшко лидировал со значительным отрывом. У Гунько дела значительно улучшились за несколько месяцев, но не настолько, чтобы победить лидера Радикальной партии. Но сейчас мы имеем возможность наблюдать, как Ляшко и Гунько сражаются друг с другом с практически одинаковыми показателями. Конечно, полностью доверять социологическим опросам – сложно.

Например, социологическая группа “Рейтинг” в октябре сообщала, что Труханов может победить в Одессе с результатом 50,1%. Однако по данным экзитполов за него отдали свой голос 34,4% граждан. И это нормально, что данные разнятся, ведь кто-то не пришел на выборы из-за коронавируса, нежелания или криминальной обстановке на местах, где-то социологи не учли мнение жителей пгт и сел, кто-то из кандидатов смог в короткие сроки мобилизировать электорат или задействовать админресурс. Но в большинстве случаев (почти всегда) кандидат-фаворит в социальных опросах побеждает у оппонентов на выборах с большим отрывом.

То что мы видим на 208 округе – это аномалия. Кандидат с 15% резко получает 31% (с учетом обработки 44% бюллетеней). Тут возможны только два варианты: или социологические компании массово сделали ошибку в подсчетах, или мы имеем дело с массовой фальсификацией. Первый вариант является голословным, ведь и Рейтинг, и SOCIS, и ВАС – это компании с репутацией, и так ею жертвовать они бы не стали. Кроме того, данные экзитполов практически везде совпали с их выводами о результатах местных выборов. И тогда остается один вариант – фальсификации, иначе объяснить такие результаты невозможно, ни мобилизацией ресурса, ни проведением успешной кампании. Особенно последним, учитывая, что рекламу Гунько встретить на Черниговщине было сложно.

В пользу фальсификаций и свидетельствует явка на 208 округе – около 50%, и явка на некоторых избирательных участках, на которые пришли проголосовать не менее 60-70% граждан (и это не “глубокие” села), когда по всей стране явка составила 36,88%.

Подробнее можно прочесть в этом материале.

Если же факты фальсификации подтвердятся, то это может стать основанием для уголовного расследования и репутации партии “Слуга народа” это явно не пойдет на пользу.

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