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14 октября • обновлено в 22:40
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Рейтинг Зеленского резко упал: появились результаты опроса

4.8т Читать материал на украинском

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского резко упал всего за один месяц.

Согласно данным опроса КМИС за октябрь, положительно к деятельности главы государства относится 66% украинцев. При этом в сентябре у Зеленского было 73%.

Нейтральное отношение к Зеленскому выразили 23% респондентов, тогда как 9% украинцев негативно оценили работу президента.

Также рухнул рейтинг премьер-министра Алексея Гончарука - с 17 до 10%, и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - с 33 до 27%.

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Что касается пятого президента Петра Порошенко, то его деятельности позитивно оценили лишь 11% украинцев, а лидера "Голоса" Святослава Вакарчука поддерживают 25% опрошенных.

Рейтинг Зеленского резко упал: появились результаты опроса

опрос КМИС

При этом в двух "больших" политиков рейтинг вырос - у лидера ОПЗЖ Юрия Бойко с 20 до 24%, и у лидера "Батькивщины" Юлия Тимошенко - до 23% с 19%.

Рейтинг Зеленского резко упал: появились результаты опроса

опрос КМИС

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Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
У Порошенко стабильно НЕГАТИВНЫЙ 65% ! Стабильность - признак мастерства!
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Х. Алексей
Х. Алексей
У Зеленского упал , вот так будет верно .... Хотя, стоял ли ,вот в чем вопрос?
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