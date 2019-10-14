Рейтинг Зеленского резко упал: появились результаты опроса

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского резко упал всего за один месяц.
Согласно данным опроса КМИС за октябрь, положительно к деятельности главы государства относится 66% украинцев. При этом в сентябре у Зеленского было 73%.
Нейтральное отношение к Зеленскому выразили 23% респондентов, тогда как 9% украинцев негативно оценили работу президента.
Также рухнул рейтинг премьер-министра Алексея Гончарука - с 17 до 10%, и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - с 33 до 27%.
Что касается пятого президента Петра Порошенко, то его деятельности позитивно оценили лишь 11% украинцев, а лидера "Голоса" Святослава Вакарчука поддерживают 25% опрошенных.
опрос КМИС
При этом в двух "больших" политиков рейтинг вырос - у лидера ОПЗЖ Юрия Бойко с 20 до 24%, и у лидера "Батькивщины" Юлия Тимошенко - до 23% с 19%.
опрос КМИС
Как сообщал OBOZREVATEL:
Активисты устроили митинги в начале октября под Офисом президента и на Майдане в Киеве против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.
Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после этого выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле", заявив, что никакой "капитуляции не будет".
Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этого плана.
В сети также было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.
Накануне Зеленский пообещал не сдавать интересы государства в переговорах по Донбассу, заявив, что будет "всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины".
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