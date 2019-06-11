План Зеленского по референдумам: социолог предупредил о рисках

В партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" уточнили позицию по поводу всеукраинских референдумов. Второй номер в списке партии, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил о необходимости создания "предохранителей" – вопросов, которые нельзя выносить на референдумы, а также установления планки "квалифицированного большинства" при принятии того или иного решения. Как известно, ранее сам Зеленский захотел провести всеукраинский референдум по вопросу формата переговоров с Россией.

"Сегодня в Украине нет закона о референдуме", – напомнил в блиц-интервью OBOZREVATEL главный научный сотрудник Института социологии НАН Украины Александр Вишняк. Он поделился мнением по поводу того, о чем украинцев категорически нельзя спрашивать на референдумах, а о чем можно и нужно.

– Стефанчук заявил, что по поводу НАТО и ЕС украинцев следует спрашивать, когда перспективы станут более очевидными. По вашему мнению, следует ли сегодня выносить на всеукраинский референдум вопрос о членстве Украины в этих структурах, учитывая, что этот курс зафиксирован в Конституции Украины?

– Многие страны Европы выносили такие темы на референдум, и это помогало им решать вопросы в Брюсселе.

Но дело в том, что у нас нет закона о референдуме. Старый закон отменили еще при Януковиче, новый не принят. Поэтому референдум провести нельзя. Более того, старый закон про референдум был очень плохим, потому что он был принят еще до того, как в Украине сложилась партийная система.

Избирательный участок, иллюстрация Телеканал 24

Закон о референдуме, конечно, нужен. Но в нем нельзя ограничивать граждан больше, чем это установлено Конституцией. В ней тоже есть ограничения относительно тех вопросов, которые могут выноситься на всеукраинский референдум, но их очень немного.

Вводить новые "предохранители" – это будет неконституционно. Для этого надо вносить изменения в Конституцию.

А что касается вопроса про ЕС и НАТО, то его надо будет выносить на референдум, но, конечно, не сейчас. Сейчас это не поможет нам ускорить решение этой проблемы.

– Какие вопросы, на ваш взгляд, категорически нельзя выносить на всеукраинский референдум?

– Например, вопросы тарифов или зарплат. В Швейцарии можно, а у нас – нет. Как и в большинстве стран мира. Когда меня спросят, дать ли мне то или это, я, конечно, проголосую за это на референдуме, но такие вещи нельзя допускать.

А вот в Швейцарии как-то был проведен референдум, на котором решался вопрос, нужно ли из бюджета платить 1,5 тысяч франков каждому гражданину, чтобы ликвидировать льготы. 80% швейцарцев ответили, что не надо им платить. Несмотря на то, что правительство сказало, что деньги на это есть. Такое возможно только в Швейцарии.

– Зрелое общество.

– Которое у тому же понимает, что любой гражданин Швейцарии с швейцарским паспортом не пойдет работать туда, где платят 2000 франков, если ему 1500 франков и так будут платить.

Александр Вишняк apostrophe.ua

– А о чем следовало бы спросить украинцев на всеукраинском референдуме? По каким вопросам?

– Таких вопросов нет. Я вообще противник референдумов. Представительская демократия предусматривает, что вы должны избрать людей, которые будут решать эти вопросы за вас, потому что они более компетентны. Но для этого надо выбрать более компетентных, чем обычные граждане.

– Скоро в Украине будут выбирать новый состав парламента. Насколько качественным он будет с точки зрения решения государственных вопросов?

– Очень некачественным. Уже более или менее понятно, кто пройдет, списки известны. Большинство людей, которые пройдут в парламент, никогда не занимались государственными вопросами.

В каждом парламенте были такие люди, но сейчас их будет больше всего. И это ничего хорошего не обещает – ни в принятии законов, ни в контроле над исполнительной властью.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!