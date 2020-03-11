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11 марта • обновлено в 10:09
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Разумков странно ответил на идею Шмыгаля дать воду Крыму

1.8т
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков убежден, что премьер-министр Денис Шмыгаль четко выразил свою личную позицию по поводу восстановления водоснабжения в аннексированный Россией Крым.

Мнением об этом он поделился в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Думаю, что Шмыгаль достаточно четко определил свою позицию: он понимает, что там и граждане Украины есть, и это правда, мы это с вами хорошо знаем и понимаем, в каких условиях они находятся сегодня", – прокомментировал политик.

Разумков прокомментировал позициею Шмыгаля о подаче воды в Крым

Разумков прокомментировал позициею Шмыгаля о подаче воды в Крым

По его словам, сегодня Украина не имеет возможности дать воду на оккупированный полуостров, если речь идет исключительно о том, чтобы ее получили только граждане, которые в ней нуждаются.

При этом глава ВР еще раз подчеркнул, что новоназначенный премьер четко высказал свою позицию относительно подачи воды в Крым.

"Думаю, что это трудный вопрос, однозначно на который дать ответ и реализовать его будет почти невозможно сегодня. Однако позиция премьер-министра была указана", – отметил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым.

  • Заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что Украина будет поставлять воду в оккупированный Крым для нужд населения, а не промышленности или военных объектов, вызвало бурную реакцию в соцсетях.

  • Позже Шмыгаль заявил о манипуляциях на теме восстановление водоснабжения в Крым и поставил точку в этом вопросе – поставки будут осуществлять для нужд украинских граждан.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Денис Шмыгаль Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Крым без воды Верховная Рада Украины
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