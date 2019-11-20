Разумков отреагировал на скандал с насильником в "Слуге народа"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на скандал по поводу того, что в парламент в составе партии "Слуга народа" попал Роман Иванисов. Он сидел в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней.

Свое мнение по поводу дальнейших действий политсилы президента Разумков озвучил в общении с журналистами в Днепре, пишет "Днепровская панорама".

"Я видел заявление Арахамии относительно того, что, если информация будет подтверждена, будет собираться фракция и решать этот вопрос. Здесь есть и юридический аспект. Но еще рано говорить, потому что очень часто сталкиваемся с фейками. Также есть и моральный аспект. Потому что с точки зрения закона там меньше вопроса, чем по принципам, с которыми "Слуга народа" шла в парламент", – сказал спикер Верховной Рады.

Разумков и Иванисов

Как сообщал OBOZREVATEL:

всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.

Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.

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