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20 ноября • обновлено в 14:52
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Разумков отреагировал на скандал с насильником в "Слуге народа"

2.9т
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на скандал по поводу того, что в парламент в составе партии "Слуга народа" попал Роман Иванисов. Он сидел в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней.

Свое мнение по поводу дальнейших действий политсилы президента Разумков озвучил в общении с журналистами в Днепре, пишет "Днепровская панорама".

"Я видел заявление Арахамии относительно того, что, если информация будет подтверждена, будет собираться фракция и решать этот вопрос. Здесь есть и юридический аспект. Но еще рано говорить, потому что очень часто сталкиваемся с фейками. Также есть и моральный аспект. Потому что с точки зрения закона там меньше вопроса, чем по принципам, с которыми "Слуга народа" шла в парламент", – сказал спикер Верховной Рады.

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Разумков и Иванисов

Разумков и Иванисов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

  • Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.

  • Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Дмитрий Разумков Давид Арахамия Роман Иванисов
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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