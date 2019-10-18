"Использует шифр": выяснилось, как Разумков управляет "слугами" в Раде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук перед началом голосования подают народным депутатам от фракции "Слуга народа" условные знаки, как действовать.

На это обратили внимание в материале LB.ua.

Речь идет о двух фразах "Прошу определяться и голосовать" и "Прошу поддержать и голосовать". Первая используется в том случае, если "слугам народа" не нужно голосовать, вторая же обозначает сигнал для нажатия "зеленой кнопки".

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Отмечается, что подтверждением этому служат стенограммы заседания новой Верховной Рады. Начиная с самого первого дня, 29 августа, и заканчивая 16 октября, Разумков и Стефанчук регулярно произносили соответствующие слова и нардепы следовали их указаниям.

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Однако были и исключения. В частности, парламентарии голосовали по-другому 12 октября, когда было несколько провальных законопроектов. 16 октября, голосуя за судебную реформу, монобольшинство сначала выступило против, но потом изменило позицию.

Разумков и Стефанчук дают нардепам сигналы КП в Украине

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков раскрыл секрет, почему в камеры журналистов в Раде всегда попадают конфузы именно с участием "слуг народа".

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