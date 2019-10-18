Главная Новости
18 октября • обновлено в 17:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Использует шифр": выяснилось, как Разумков управляет "слугами" в Раде

3.3т Читать материал на украинском

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук перед началом голосования подают народным депутатам от фракции "Слуга народа" условные знаки, как действовать.

На это обратили внимание в материале LB.ua.

Речь идет о двух фразах "Прошу определяться и голосовать" и "Прошу поддержать и голосовать". Первая используется в том случае, если "слугам народа" не нужно голосовать, вторая же обозначает сигнал для нажатия "зеленой кнопки".

Новости
"Сядьте на места!" Разумков в Раде приструнил нардепов за "безделье"

Выяснилось, как Разумков управляет "слугами" в Раде

Выяснилось, как Разумков управляет "слугами" в Раде

globallookpress.com

Отмечается, что подтверждением этому служат стенограммы заседания новой Верховной Рады. Начиная с самого первого дня, 29 августа, и заканчивая 16 октября, Разумков и Стефанчук регулярно произносили соответствующие слова и нардепы следовали их указаниям.

"Использует шифр": выяснилось, как Разумков управляет "слугами" в Раде

Скриншот

"Использует шифр": выяснилось, как Разумков управляет "слугами" в Раде

Скриншот

"Использует шифр": выяснилось, как Разумков управляет "слугами" в Раде

Скриншот

"Использует шифр": выяснилось, как Разумков управляет "слугами" в Раде

Скриншот

"Использует шифр": выяснилось, как Разумков управляет "слугами" в Раде

Скриншот

Однако были и исключения. В частности, парламентарии голосовали по-другому 12 октября, когда было несколько провальных законопроектов. 16 октября, голосуя за судебную реформу, монобольшинство сначала выступило против, но потом изменило позицию.

Разумков и Стефанчук дают нардепам сигналы

Разумков и Стефанчук дают нардепам сигналы

КП в Украине

"Использует шифр": выяснилось, как Разумков управляет "слугами" в Раде

Скриншот

"Использует шифр": выяснилось, как Разумков управляет "слугами" в Раде

Скриншот

"Использует шифр": выяснилось, как Разумков управляет "слугами" в Раде

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков раскрыл секрет, почему в камеры журналистов в Раде всегда попадают конфузы именно с участием "слуг народа".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
25
5
Смешно
1
Интересно
8
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дресированная Рада. Это пипец. Ну в какой еще стране мира увидишь такую пародию на законодательный орган?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Точка-тире,тире тире-точка.Алекс-Юстасу.......
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel