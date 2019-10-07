"Растянем Трускавец на 5 лет": "Слуги народа" собрались уехать на политический "курорт"

Партия "Слуга народа" намерена организовать специальный центр, где можно было бы проходить обучение, как это было в курортном городе Трускавец.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал первый заместитель главы фракции "СН" в Верховной Раде, член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Корниенко.

"Хотим сделать структуру, чтобы в каждой области был партийный центр – хаб, где проходил бы прием людей, предоставлялись юридические консультации. И чтобы туда спускались три наших больших проекта, которые мы будем делать по стране. Один из них – Центр обучения и развития – это Трускавец, только растянутый на 5 лет", – пояснил политик.

Корниенко добавил, что у "СН" есть новая программа обучения для нардепов, которая будет показана уже в январе.

"Чтобы это было образование для тех же будущих депутатов облсоветов, членов исполкомов. Есть интерес со стороны европейских партнеров, они готовы финансировать такие вещи. Мы же понимаем, что с учетом децентрализации, в первую очередь, финансовой, нам надо, чтоб в каждой громаде был финансовый консультант приличного уровня. Его негде взять. Просто надо научить", – рассказал он о будущем "Трускавце".

"Слуга народу" Ракурс

Как сообщал OBOZREVATEL, члены партии "Слуга народа" 28 июля приехали в курортный город Трускавец, где для них провели тренинг.

Там народным избранникам преподавали смежные с профессией темы, в том числе и макроэкономику, бюджетный процесс, политстратегию, публичную политику и законодательную практику.

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