Раскол в команде Зеленского: в чем причина громких отставок топ-чиновников

В воскресенье, 20 октября, Кабинет министров Украины согласовал увольнение Михаила Бно-Айрияна и Виталия Комарницкого с должностей глав Киевской и Луганской ОГА соответственно.

На своих должностях чиновники проработали чуть более трех месяцев, и их отставка стала предметом активного обсуждения и распространения слухов о причинах такого внезапного решения одновременно двух глав областных госадминистраций. Впрочем, без скандалов действительно не обошлось, как и недавняя отставка секретаря СНБО Александра Данилюка.

Что означают громкие отставки высокопоставленных чиновников из команды Зе – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Меньше чем за месяц в отставку ушли три высокопоставленных чиновника.

Вокруг двух отставок фигурирует имя украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

У олигарха есть возможность влиять на такие решения, но одной из главных задач олигарха – монополизация влияния на власть.

В команде президента Владимира Зеленского может произойти раскол.

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Ряд громких отставок

На воскресном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений, который касался, в том числе, увольнения и назначения новых глав областных государственных администраций. Самой неожиданной новостью стало постановление правительства об отставке сразу двух глав ОГА – Киевской и Луганской.

В тот же день на их места, и на посты руководителей еще трех областей, были назначены новые лица:

- Алексей Чернышев – на должность председателя Киевской ОГА;

- Андрей Балонь – на должность председателя Кировоградской ОГА;

- Сергей Гайдай – на должность председателя Луганской ОГА;

- Алексей Кучер – на должность председателя Харьковской ОГА;

- Андрей Прокопенко – на должность председателя Черниговской ОГА.

Новые главы ОГА

Михаил Бно-Айриян и Виталий Комарницкий были назначены президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года.

Коломойский победил Разумкова

В субботу, 19 октября, за день до публикации заявления о своей отставке, Бно-Ариян сообщил, что днем ранее исполнилось 100 дней с момента его становления на должности главы Киевщины. В своем Facebook чиновник пишет, что эти дни были активными, напряженными и интересными.

Михаил Бно-Айриян "Цензор.нет"

"Это время я посвятил тому, чтобы мечты об изменениях в области приблизились к реальности. Я верил, и, наверное, верю до сих пор, что изменения в стране возможны. Главное захотеть. Мы сдвинули много вопросов с мертвой точки. Мы заставили многих выйти из зоны их комфорта. ... Это был крутой опыт. ... Люди хотят перемен. И нам не простят, если все будет по-старому. Результат за это время - полученный "вопреки", а не "благодаря", – написал он.

Спустя день Бно-Ариян опубликовал заявление о своей отставке: "Прошу принять мою отставку с должности председателя Киевской ОГА", – говорится в документе.

Под публикации чиновник в довольно оригинальной манере прокомментировал причины такого решения: "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть", – процитировал Михаил отрывок произведения "Сад Гетсиманский".

В последнее время против главы Киевской области шла масштабная информационная кампания. Бно-Арияна обвиняли в работе на ФСБ, якобы чиновник не указал информацию о том, что имеет опыт работы в "Газпроме" на должности главного специалиста отдела аналитической информации в период 2007-2009 годов.

К дискредитации губернатора подключился и депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, обвинив его в неспособности уволить людей экс-нардепа Игоря Кононенко, которые якобы до сих пор работают в ОГА и районных администрациях, и припомнив далеко не идеальную биографию.

Конечно, не могли не вспомнить о связях Бно-Арияна со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, с которым они учились на одном курсе в КИМО.

Впрочем, таким атакам очень быстро нашлось объяснение. Раскручивание скандалов вокруг главы Киевской ОГА не обошлось без подачи украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого не устраивали кадровые назначение в облгосадминистрации.

Отмечается, что Коломойский хотел назначить на должность директора Департамента регионального развития своего человека Олега Дунду, который прошел в Верховную Раду Украины от 91 округа Киевской области. Нынешний нардеп ранее был директором строительной компании "А.В.С.", среди учредителей которой есть фирма, подконтрольная группе "Приват" Коломойского.

Факт вмешательства Коломойского подтвердил и бывший народный депутат Сергей Лещенко. В своем Телеграм-канале он прокомментировал заявление Бно-Арияна об отставке.

"Коломойский победил Разумкова. Михаил Бно-Айриян подал в отставку по собственному желанию. Этому предшествовала массированная информационная кампания, которую вела группа Коломойского против губернатора, который являлся ставленником спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова", – написал он.

"Цена вопроса – потоки и земля в Киевской области, которая является самой дорогой в Украине", – заявил Лещенко.

Скрин Telegram Лещенко

Партнеры в ЛНР и сын в России

О причинах отставки Виталия Комарницкого официально ничего неизвестно, сам чиновник пока не комментировал эту информацию. Но в обществе начали связывать это со скандалом, который развился еще после его назначении на должность главы Луганщины.

Виталий Комарницкий "Интерфакс"

Украинский журналист и волонтер Роман Синицин опубликовал на своей странице в Facebook некоторые скандальные факты из биографии новоназначенного чиновника.

Так, он отметил, что глава ОГА указал неправду в своей декларации за 2017 год, будучи ректором Луганского университета внутренних дел. По словам Синицина, Комарницкий забыл указать, что является основателем религиозной организации "Приход в честь святителя и исповедника Луки Крымского города Луганска".

Отмечается, что речь идет о приходе РПЦ в Украине, который действует на территории Луганской области, а свои службы преимущественно проводит на территории Луганского медицинского университета в оккупированном Луганске.

Синицину удалось узнать, что сооснователями общины выступают также Ковшарова Любовь Петровна и Ковшаров Олег Васильевич (протоиерей), которые полностью поддерживают идею создания "Новороссии".

Также среди "партнеров" Комарницкого уличили Бербеца Эдуарда Николаевича – "чиновника "ЛНР". В "республике" он возглавляет государственный комитет.

Несколькими днями позже Комарницкий, ответил на обвинения сообщив, что в 2014 году он размещал в Луганскогом университете внутренних дел, ректором которого он является, Внутренние войска из Хмельницкой и Винницкой области. По его словам, больше их нигде принимать не хотели. И решение переселить украинских военных в аэропорт тоже принимал не он.

В знак протеста против размещения войск, в городе устроили протест, в августе 2014 года здание университета было захвачено и разграблено, а само учебное заведение переехало в Сумы.

По словам Комарницкого, после переезда он прошел полиграф. "Мы вышли ровно тогда, когда нам дали команду. Мы – люди военные, и не можем без приказ", – оправдался он.

Кроме этого, чиновник признался, что его младший сын, бывший следователь ГУ МВД Украины в Луганской области, в 2011 году уехал в Россию и с 2014 года больше не виделся с семьей.

Впрочем, о скандале вскоре забыли, поэтому утверждать, что именно с ним связана отставка Комарницкого, нельзя. В свою очередь OBOZREVATELнаписал бывшему главе Луганской ОГА с просьбой прокомментировать причины своей отставки, но пока ответа нет.

Коломойский увеличивает влияние на политику

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк появился в команде Владимира Зеленского еще на этапе предвыборной гонки за пост президента страны, был советником по международной политике и экономике.

Александр Данилюк "Лига.net"

После победы Зеленского на президентских выборах, 28 мая 2019 года Данилюк был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. И каково было удивление, когда спустя четыре месяца, 27 сентября, появилась информация об его отставке.

Этот факт подтвердил сам чиновник и в Офисе президента, а 30 сентября Зеленский подписал заявление об увольнении.

Сразу же после заявления, в сети поползли слухи о возможной причине отставки Данилюка, основной версией был конфликт между секретарем СНБО и главой ОП Андреем Богданом. Позже это подтвердил и сам Данилюк.

"Буду говорить неправду, если скажу, что у нас (с Андреей Богданом. – Ред.) прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто есть другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции "все решим", – говорит он.

Но это стало не единственной причиной отставки, как пояснил экс-секретарь СНБО, он выступает абсолютно против возможной отмены национализации "ПриватБанка". В случае такого решения, это автоматически остановит сотрудничество Украины с МВФ, а также покажет, что "олигархи держат власть и влияют на государственные учреждения".

"И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Игоря Коломойского в Украине было ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать. Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей", – резюмировал экс-секретарь СНБО.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский связал решение Данилюка уйти в отставку с тем, что изначально он хотел занять кресло премьер-министра. Также президент был в курсе сложных отношений между Богданом и Данилюком.

Владимир Зеленский "Лига.net"

Пока влияния недостаточно

Учитывая тот факт, что у двоих уволенных чиновников среди других причин фигурирует имя Игоря Коломойского, существует высокая вероятность того, что украинский бизнесмен усиливает свое влияние на решения внутри украинской власти. Об этом говорит и заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. По его словам, Коломойский и раньше влиял на подобные решения, однако говорить сейчас о том, что он получил монополию влияния на Зеленского не стоит.

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"Он имеет влияние, но не безграничное. Просто в "Слуге народа" существуют и другие группы, например, группа "Квартала 95", есть определенное влияние со стороны Сороса (Джордж Сорос, американский миллиардер, – Ред.), создается группа Гончарука (Алексей, премьер-министр Украины, – Ред.), которые являются независимыми от Коломойского. Сейчас сложно посчитать, какой на самом деле процент влияния украинский бизнесмен имеет на президента", – говорит он.

В случае с отставкой глав Киевской и Луганской ОГА, а также главы СНБО Александра Данилюка, пока нельзя сказать, что это прямое воздействие Коломойского, это больше похоже на системные изменения.

"В начале любых революций приходят люди, которые поднялись на фоне этой революционной волны. Это, по сути, случайные люди, которые неожиданно зашли во власть, не за свои заслуги, а за то, что кто-то из знакомых получил высокий пост. А потом приходят системные люди, которые начинают работать, и начинается этот реальное воздействия этих групп влияния", – обяснил эксперт института.

Впрочем, у олигарха есть явное желание влиять на все процессы в стране, и монополизация влияния на власть, тоже является задачей Коломойского.

"Я думаю, что следующие местные выборы будут проходить под эгидой противостояния внутри самой партии "Слуга народа", которая уже набрала веса и подтягивает своих кандидатов. И вот это будет противостояние группы Коломойского с другими группами влияния, в том числе с "95 кварталом" и другими. Он будет пытаться усилить свое влияние на Зеленского хотя бы на уровень более 50%", – считает Петренко.

Станет ли это причиной раскола в команде Зе, политический эксперт объяснил так: "В команде Зеленского мы в любом случае будем доходить до раскола, независимо от деятельности самого Коломойского. Потому что в партии Зеленского нет идеологических стержня, единственное, что их объединяет – это электоральный рейтинг Зеленского. Как только его поддержка опустится на уровень менее 50%, мы сразу увидим, как ярко начнут кристаллизоваться группы влияния в этой команде".

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