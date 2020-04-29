"Это песчаное мародерство!" Раду призвали пересмотреть закон "О внутреннем водном транспорте"

Проект закона "О внутреннем водном транспорте", принятый Верховной Радой в первом чтении 25 апреля, нарушает нормы законов и Конституции Украины, а также может привезти к так называемому "песчаному мародерству".

Об этом сообщил президент Ассоциации "Нерудные Ископаемые Украины" Вадим Пелих. По его словам, этот закон необходим для функционировании отрасли и развития страны в целом, однако его статья, в которой говорится об "эксплуатационном дноуглублении", нарушает Конституцию и "нормы здравого смысла".

В частности, согласно статье 15 законопроекта: "Путевые работы (эксплуатационное днопоуглубление), осуществляемые на внутренних водных путях, не относятся к специальному водопользованию и не требуют получения разрешений на специальное водопользование, разрешений на проведение работ на землях водного фонда и специальных разрешений на пользование ископаемыми. Грунт, изъятый в результате дорожных работ на внутренних водных путях, используется субъектами хозяйствования для выполнения таких работ в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере внутреннего водного транспорта. Реализация части такой почвы, которая не может быть использована для выполнения дорожных работ, осуществляется субъектами хозяйствования".

"То есть, вопреки норм Водного Кодекса, Кодекса о об ископаемых, статьи 13 Конституции Украины, компания имеет право фактически добывать песок и возможные другие полезные ископаемые со дна водоемов. При этом любой учет полезных ископаемых не нужен! Но этого также мало, законопроектом предусмотрено, что компания освобождается от проведения оценки воздействия на окружающую среду! Такой себе джекпот в одном документе!", – отметил Пелих.

По его словам, сейчас так называемые "дноочистные и дноуглубительные" работы используютс, как прикрытие для кражи песка.

"Поэтому возникает законный вопрос – кому готовят подарок Министерство инфраструктуры, возглавляемое господином Владиславом Криклием, профильный комитет Верховной Рады под руководством Юрия Киселя, и другие народные депутаты, инициаторы закона. Может возникнуть мнение, что это простая некомпетентность и спешка, но, опять же, вынесение закона "О внутреннем водном транспорте" на внеочередную сессию в условиях карантина говорит о попытке принять закон под шумок, пользуясь сложной ситуацией в стране", – отметил он.

Кроме того, Пелих обратил внимание на то, что в законе существует много других норм, исключающих его принятия в таком виде.

Так, на проведенной 28 апреля конференции, которую инициировала Ассоциация "Реки Украины", представители бизнеса и государственные учреждения жестко раскритиковали закон, и единогласно заявили, что он не только не поможет развитию речной отрасли, но и окончательно ее убьет.

Пелих отметил, что ассоциация "Нерудные Ископаемые Украины" уже обратилась в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования.

Кроме того, направлены соответствующие письма в профильные министерства, антимонопольный комитет Украины, Государственную регуляторную службу и другие структуры.

"Но времени мало. Есть опасность что пользуясь турборежимом и личными интересами лоббисты нелегальной добычи успеют протащить закон пока в стране карантин. Такое себе "песчаное мародерство".

Поэтому призываем всех народных депутатов, министров, руководителей госпредприятий, бизнес и СМИ не дать разрушить добычу песка и нанести уже непоправимый вред экологии рек. Надо как можно быстрее изменить антиконституционный Закон Украины "О внутреннем водном транспорте", – отметил Пелих.

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