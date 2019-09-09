Рада возьмется за прослушку нардепов: что известно

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять законопроект №1009 президента Владимира Зеленского о разрешении прослушивать народных депутатов.

Соответствующее решение комитет принял на заседании в понедельник, 6 сентября. Документом предлагается изъять норму "О статусе народного депутата".

Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований рекомендуется разрешить самостоятельно снимать информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Заседание Рады Скриншот

Кроме того, из Уголовного процессуального кодекса изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Кроме того, предлагается предоставить следственному судье, суду при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей право не определять размер залога в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской нашли прослушку.

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