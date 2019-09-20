Рада приняла законопроект о дезертирах: что изменится

Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" и представители других политических сил в Верховной Раде Украины приняли за основу в первом чтении законопроект № 1227 касательно некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы.

Его поддержали 275 нардепов. Так, документ предлагает признать дезертиров или тех, кто добровольно сдался в плен, такими, кто не входит в состав Вооруженных сил Украины. Вместе с тем, на период уголовных производств в органах досудебного расследования и судах за ними сохраняется статус военнослужащих.

Дезертиры в ВСУ "КП в Украине"

Устанавливается, что таким лицам приостанавливают выплату денег и других видов обеспечения, на них больше не распространяются соцгарантии, установленные для военнослужащих. Однако в случае оправдания в суде все виды обеспечения и соцгарантии возобновляются.

Предлагается проводить проверку призывников на наличие судимости или ограничений, предусмотренных УПК.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардепы 20 сентября также приняли за основу в первом чтении проект закона № 1224 о применении Вооруженными силами техники и оружия в особый период.

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