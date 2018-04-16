Работы на 10 секунд: военные Житомира заказали "золотой" ремонт внедорожника

Военные в/ч А3358 заказали через систему электронных закупок сброс настроек внедорожника на 115 тысяч грн, хотя это можно сделать самостоятельно за 10 секунд.

На этом обратил внимание блогер Алексей Тамразов, который обнародовал в своем Facebook копию акта выполненных работ, передает "Обозреватель".

"В/ч А3358 закупила услуги "текущий ремонт автомобиля Тойота Лендкрузер 100 ВС Украины" на 115 тыс грн. Не будем мелочиться и рассматривать стоимость замены ремня ГРМ (почти 20 тыс. грн) и прочих работ для не очень нового авто (год не указан, но как минимум лет десять) остановимся только на одной "очень важной" и дорогой позиции в ремонте автомобиля ВСУ - сброс сервисного интервала", - отметил он.

Facebook Алексея Тамразова

Блогер также описал процедуру сброса настроек: "Land Cruiser 2003 - сброс "T BELT": вкл. зажигание, кнопкой ODO выбираем общий пробег, выкл. зажигание, нажав и удерживая кнопку ODO вкл. зажигание, ждем 5 сек., отпускаем, нажимаем и держим еще 5 сек. - на дисплее появится "15", отпускаем".

Тамразов добавил, что договор был подписан 19 марта и сразу же предоставлен акт выполненных работ. На следующий день уже было оплачено 115 тыс грн. Согласно договору только сброс сервисного интервала стоил 13680 грн (с НДС).

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