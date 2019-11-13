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13 ноября • обновлено в 15:10
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"Работает по российским темникам!" У Порошенко выдвинули громкое обвинение против советника Зеленского

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Советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который фактически выполняет функции теневого министра иностранных дел и ведет переговоры с международными партнерами Украины, должен быть смещен со своего поста.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз. На брифинге были обнародованы факты, свидетельствующие о том, что информация, предоставленная Андреем Ермаком послу Уильяму Тейлору, могла ввести в заблуждение американского дипломата.

"Позиция Андрея Ермака об ответственности украинской власти за войну на Донбассе полностью соответствует российской риторике. А это значит, что Андрей Ермак может быть проводником российского сценария в окружении президента Зеленского", – предположила Фриз.

Ирина Фриз, Андрей Ермак

Ирина Фриз, Андрей Ермак

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"Советник президента Зеленского по международным вопросам господин Ермак является человеком, который полностью ретранслирует российские месседжи. Я не знаю, имел ли он директивы от Зеленского, чтобы говорить такие вещи, но именно он пытается дискредитировать Украину на международной арене, ведь пытается донести от официальной украинской власти позицию о том, что у нас происходит не агрессия РФ, а гражданский конфликт", – подчеркнула Фриз.

Как писал OBOZREVATEL, помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг, что называл Петра Порошенко ответственным за начало войны в Донбассе. Он якобы только обсуждал возможную причастность бывшего главы государства к коррупционным скандалам.

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Ирина Фриз Андрей Ермак
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Так і зеленський поділяє його точку зору, хіба ні?!
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фил филька
фил филька
почему в плену в основном украинцы? почему на обменах в основном украинцы? это россия виновата что украинцев на украинцев меняют?
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
фил филька, Иди умойся-шаромыжник
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