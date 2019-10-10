"Как в Приднестровье!" Зеленский выступил с твердой позицией по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Донбасс, на котором идут военные действия с Россией, с непризнанным Приднестровьем и пообещал решить эту проблему.

Своей точкой зрения он поделился с журналистами в рамках пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября.

"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен. Я очень не хочу, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я не могу вам гарантировать на 100%, что этого не случится. Потому что сейчас – давайте честно – сейчас так и есть. Сейчас у нас на Донбассе Приднестровье. Отношений нет, гуманитарная миссия какая-то есть. Единственное, что отличает нас от Приднестровья или Абхазии - это то, что раздаются выстрелы", – заявил глава государства.

Зеленский выступил с твердой позицией по Донбассу

"Если нет отношений, и мы не признаем, что эта территория отдельная – это и есть Приднестровье. Я хочу разрешить эту проблему", – добавил он.

Отметим, Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государство, расположенное на левом берегу Днестра. Ранее территория была частью Молдавской ССР. С июля 1992 года на территории ПМР находится миротворческий контингент Вооруженных сил России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что введение миротворцев на Донбасс вполне реально и является одним из вариантов завершения войны в Украине.

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