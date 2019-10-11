"Должны бороться!" Фриз призвала поддерживать вступление в НАТО

Депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что движение Украины в НАТО никто не остановит, если мы все не будем равнодушными. Она призвала отстаивать свой выбор и продолжать двигаться к цели.

Об этом она сказала во время "чата с депутатом" в Facebook. По ее словам, тот, кто говорит, что НАТО не актуально – или дурак, или враг.

"Потому что НАТО – это Альянс свободы. Это страны, которые исповедуют демократические ценности, которые понимают ради чего они вместе и понимают как защищаться", – подчеркнула парламентарий.

Она отметила: "Именно поэтому ни одна страна Альянса не претерпела посягательств. В частности, и от такого агрессивного соседа как наш, как Россия".

Депутат от ЕС Ирина Фриз Пресс-служба партии Европейская солидарность

Политик убеждена, что украинские войска готовы к вступлению Украины в Альянс.

"Наши войска очень активно сейчас привлекаются ко всем совместным учениям. Кроме того, Силы спецопераций Украины получили сертификацию (УСН первыми среди других видов войск ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию НАТО на участие в операциях сил быстрого реагирования – ред.). И я очень этим горжусь, потому что имела непосредственное отношение к созданию законодательной базы для УСН. И они первыми получили сертификацию в Альянсе", – подчеркнула депутат.

"И я уверена, что если нас никто не будет дергать на всевозможные заявления о "не время", то мы будем и дальше двигаться. Главное нам сохранить темп и уверенность в результативности", – подчеркнула Ирина Фриз.

По ее словам, цель Украины понятна – мы хотим быть свободным, независимым, суверенным государством.

"И быть только в тандеме, в союзах с теми, кто разделяет эти ценности и кто уважает нас как независимое суверенное государство", – сказала парламентарий.

При этом она отметила, что не уверена в том, что новая украинская власть намерена подавать заявку на получение Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

"Во всяком случае я официальных заявлений по этому поводу не слышала", – добавила депутат.

"Может ли эта узурпированная новая власть затормозить наше движение в НАТО? Может, если мы будем равнодушными. А если мы будем осознавать, что должны отстаивать те ценности, ради которых объединились, то никто нас не остановит. В том числе и узурпированная новая власть ", – резюмировала она.

Как писал OBOZREVATEL:

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил об изменении тактики в вопросе евроатлантической интеграции Украины.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Рады по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от вступления в Альянс.

Вскоре она оправдалась, мол, имела в виду то, что поддерживает все шаги, которые приближают Украину в Североатлантический альянс, однако "нас там не ждут".

Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и завил, что Украина продолжит активное взаимодействие с Альянсом в сфере реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

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