Путин объявил масштабный призыв в армию: что известно

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве.

Согласно распоряжению, с 1 апреля по 15 июля на военную службу будет осуществлен призыв россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Ряды армии пополнят 135 тысяч человек. Соответствующий документ опубликован 30 марта на сайте Кремля.

Кроме того, Путин распорядился уволить в запас солдат, матросов, сержантов и старшин, которые уже отслужили.

Путин объявил масштабный призыв в армию

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Отметим, в сентябре 2018 года на военную службу были призваны 132,5 тысячи россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Путина оправдались за вторжение российских военных в еще одну страну.

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