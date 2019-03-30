Путин объявил масштабный призыв в армию: что известно

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве.
Согласно распоряжению, с 1 апреля по 15 июля на военную службу будет осуществлен призыв россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Ряды армии пополнят 135 тысяч человек. Соответствующий документ опубликован 30 марта на сайте Кремля.
Кроме того, Путин распорядился уволить в запас солдат, матросов, сержантов и старшин, которые уже отслужили.
Путин объявил масштабный призыв в армию
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Отметим, в сентябре 2018 года на военную службу были призваны 132,5 тысячи россиян.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Путина оправдались за вторжение российских военных в еще одну страну.
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