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Путин объявил масштабный призыв в армию: что известно

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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве.

Согласно распоряжению, с 1 апреля по 15 июля на военную службу будет осуществлен призыв россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Ряды армии пополнят 135 тысяч человек. Соответствующий документ опубликован 30 марта на сайте Кремля.

Кроме того, Путин распорядился уволить в запас солдат, матросов, сержантов и старшин, которые уже отслужили.

Путин объявил масштабный призыв в армию

Путин объявил масштабный призыв в армию

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Отметим, в сентябре 2018 года на военную службу были призваны 132,5 тысячи россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Путина оправдались за вторжение российских военных в еще одну страну.

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Место
Россия
Тег
армия
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Путин объявил масштабный призыв в армию: что известно" Известно, что призыв в России два раза в год уже много-много лет
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Юг Руси
Юг Руси
Поросёнков Петя, а зато как звучит заголовок!!!!!!! Дибилков за Потроха агитируют, кто ещё не определился 😆
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Юг Руси
Юг Руси
😆 Из обычного призыва на срочку, Обсос умудрился сделать сенсацию 🐷🐵Ну покажите фото дебилка, который придумывает заголовки! 🐵🐷😆😆😆
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Юг Руси
Юг Руси
Попугать НЕсвидомых, об ахрэссии Путина 😆😆
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну нормально, потери казларылых засекречены, по-этому тупорылое поголовье цапья, можно утилизировать мегапачками.
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