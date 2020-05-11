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12 мая • обновлено в 02:54
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Путин начал войну против Украины в 2013 году, есть точная дата – Илларионов

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Нынешнюю войну против Украины президент России Владимир Путин начал за полгода до оккупации Крыма.

Об этом говорится в статье бывшего советника Путина Андрея Илларионова, которая впервые была опубликована в его ЖЖ еще в 2015 году.

Илларионов считает датой начала войны 27 июля 2013 – день, когда президент России, ранее говоривший "в Украине", начал говорить "на Украине".

Илларионов рассказал, когда Путин начал войну против Украины

Илларионов рассказал, когда Путин начал войну против Украины

"В этот день Владимир Путин объявил о де-факто начале войны против Украины, выступив в Киеве на конференции "Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины". В этой речи он впервые публично назвал русский, украинский и белорусский народы единым народом и обнародовал цель того, что он скромно назвал предстоящей работой, – объединение России и Украины в рамках одного государства", – пишет экс-советник президента РФ.

По его словам, в том же выступлении Путин применил по отношению к названию Украины не предлог "в", традиционно используемый в русском языке по отношению к независимым государствам, а предлог "на", обычно применяемый по отношению к территориям, не имеющим признаков государственности.

"На первый взгляд, такая замена в использовании предлогов – с "в" на "на" – может показаться незначительной деталью, не заслуживающей специального внимания. Однако это не так. Путин весьма серьезно относится к такого рода "деталям", – отметил Илларионов.

Вскоре вслед за Путиным на использование формы "на Украине" перешли глава РПЦ патриарх Кирилл, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие российские чиновники.

"В тот же день, 27 июля 2013 года, запретом импорта кондитерских изделий фабрики "Рошен" Роспотребнадзор открыл санитарный фронт гибридной войны против Украины… Вслед за открытием санитарного фронта вскоре были открыты экономический, финансовый, дипломатический и другие фронты антиукраинской войны, нового уровня достигла (дез)информационная кампания", – подчеркнул экс-советник президента РФ.

Он добавил, что 20 февраля 2014 года наряду с интенсификацией гибридной войны, достигшей к тому времени невиданного уровня ожесточенности, была начата и конвенциональная война против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальной датой начала оккупации Крыма считается 20 февраля 2014 года, когда в городах полуострова были замечены первые "зеленые человечки" – российские военные без опознавательных знаков.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Андрей Илларионов Владимир Путин
Место
Украина
Теги
война Крым
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