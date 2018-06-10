"Дело не в Путине": в Украине назвали причину кражи Крыма

Президент России Владимир Путин в своей политике руководствуется имперскими геополитическими идеями 19-го века.

Об этом в эфире ObozTV заявил политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя аннексию Крыма.

Как напомнил эксперт, Путин настаивает, "что ни при каких условиях не будет не то, что говорить о возвращении Крыма, а даже допускать возможность таких переговоров".

По мнению Мусиенко, "дело не в самом Путине, а в российской имперской геополитической доктрине".

"Доктрина как с 19 века существует, так до сих пор и есть. Сколько Россия воевала за Крым, в том числе с татарами? Сколько они воевали с Турцией? Что мы видим сейчас - прошли годы, но то же самое происходит. Бывший премьер министр России Степашин говорил – "если бы не НАТО, Константинополь был бы русским". Это четко показывает имперское направление, о котором писали геополитики конца 19-го столетия - "идти на юг" - оно все действует и живет", - заявил эксперт.

"Сейчас эту доктрину реализует Путин - он просто является ее исполнителем, а его окружают люди, которые доносят ему эту позицию. Потому они сейчас превратили Крым в военный авианосец и заводят туда мощную военную силу не для того, чтоб его отдать", - добавил он.

Как сообщал ObozTV, ранее украинская журналистка, переселенка из Крыма Лариса Волошина уличила Владимира Путина в грубой лжи и нарушении законов РФ при аннексии Крыма.

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