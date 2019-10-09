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9 октября • обновлено в 18:34
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Путин крупно подставил Зеленского: раскрыт подвох с делом МН17

14.9т Читать материал на украинском

Решение парламента Нидерландов провести дополнительное расследование роли Украины в катастрофе рейса МН17 в 2014 году на Донбассе – политический ответ на выдачу России одного из виновников крушения Владимира Цемаха.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо". Он добавил, что украинское руководство ничего не сделало для того, чтобы продемонстрировать Гааге свое понимание ситуации и готовность к сотрудничеству.

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"Казалось бы, обстоятельства этой ситуации давно расследованы, ничего нового нидерландским парламентариям узнать не удастся. Однако их решение – естественный политический ответ на выдачу одного из участников уничтожения малайзийского пассажирского лайнера, Владимира Цемаха, российской стороне. В Нидерландах это решение президента Украины вызвало взрыв негодования", – отметил Портников.

Он раскритиковал Зеленского из-за того, что во время визита в США у него не нашлось времени на встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который, рискуя своей репутацией, провел через парламент соглашение об ассоциации ЕС с Украиной.

"Позиции премьера по вопросу ответственности Украины за выдачу Цемаха и так были не очень сильными. Но после поведения Зеленского в Нью-Йорке от них вообще ничего не осталось. Правительство было против продолжения расследования о ситуации с открытым небом в 2014 году. Но депутаты к нему не прислушались. Вообще. И это – только начало украинского поражения в Гааге", – подчеркнул журналист.

А также добавил, что теперь становится более очевидным смысл спецоперации, в которой Владимир Путин мастерски использовал неопытность Владимира Зеленского.

"Выдача Цемаха – это не только возможность для российского руководства избежать ответственности за уничтожение пассажирского самолета. Это еще и возможность разделить ответственность с Украиной", – считает Портников.

Он уверен, что теперь расследование нидерландского парламента вполне может прийти к выводам, что Украина наравне с Россией несет ответственность за гибель самолета, а значит, должна компенсировать потери родственников жертв.

"Да, все будут понимать, что это – политический вывод, месть за Цемаха и срыв настоящего расследования. Но на суде в Гааге Украина рискует оказаться не в роли обвинителя, а в роли обвиняемого", – подытожил журналист.

Катастрофа MH17

Катастрофа MH17

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Тег
Боинг МН17
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Livesey David
Livesey David
"...ничего нового нидерландским парламентариям узнать не удастся", очень даже удастся: например почему не было закрыто воздушное пространство над территорией боевых действий или по чьему приказу был изменён маршрут полёта, который первоначально не проходил над Донбассом или кто дал распоряжение снизить эшелон летящего боинга и т.п., думаю, что вскоре мы узнаем много нового.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
в шаровары украинцам тоже Путин нагадил?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Это конечно нужно уметь так преподнести и выдать очередную ахинею. Все в кашу. Особенно с Цемахом, как "главным виновником".
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