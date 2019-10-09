Путин крупно подставил Зеленского: раскрыт подвох с делом МН17

Решение парламента Нидерландов провести дополнительное расследование роли Украины в катастрофе рейса МН17 в 2014 году на Донбассе – политический ответ на выдачу России одного из виновников крушения Владимира Цемаха.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо". Он добавил, что украинское руководство ничего не сделало для того, чтобы продемонстрировать Гааге свое понимание ситуации и готовность к сотрудничеству.

"Казалось бы, обстоятельства этой ситуации давно расследованы, ничего нового нидерландским парламентариям узнать не удастся. Однако их решение – естественный политический ответ на выдачу одного из участников уничтожения малайзийского пассажирского лайнера, Владимира Цемаха, российской стороне. В Нидерландах это решение президента Украины вызвало взрыв негодования", – отметил Портников.

Он раскритиковал Зеленского из-за того, что во время визита в США у него не нашлось времени на встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который, рискуя своей репутацией, провел через парламент соглашение об ассоциации ЕС с Украиной.

"Позиции премьера по вопросу ответственности Украины за выдачу Цемаха и так были не очень сильными. Но после поведения Зеленского в Нью-Йорке от них вообще ничего не осталось. Правительство было против продолжения расследования о ситуации с открытым небом в 2014 году. Но депутаты к нему не прислушались. Вообще. И это – только начало украинского поражения в Гааге", – подчеркнул журналист.

А также добавил, что теперь становится более очевидным смысл спецоперации, в которой Владимир Путин мастерски использовал неопытность Владимира Зеленского.

"Выдача Цемаха – это не только возможность для российского руководства избежать ответственности за уничтожение пассажирского самолета. Это еще и возможность разделить ответственность с Украиной", – считает Портников.

Он уверен, что теперь расследование нидерландского парламента вполне может прийти к выводам, что Украина наравне с Россией несет ответственность за гибель самолета, а значит, должна компенсировать потери родственников жертв.

"Да, все будут понимать, что это – политический вывод, месть за Цемаха и срыв настоящего расследования. Но на суде в Гааге Украина рискует оказаться не в роли обвинителя, а в роли обвиняемого", – подытожил журналист.

Катастрофа MH17

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