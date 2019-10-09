Путин крупно подставил Зеленского: раскрыт подвох с делом МН17

Решение парламента Нидерландов провести дополнительное расследование роли Украины в катастрофе рейса МН17 в 2014 году на Донбассе – политический ответ на выдачу России одного из виновников крушения Владимира Цемаха.
Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо". Он добавил, что украинское руководство ничего не сделало для того, чтобы продемонстрировать Гааге свое понимание ситуации и готовность к сотрудничеству.
"Казалось бы, обстоятельства этой ситуации давно расследованы, ничего нового нидерландским парламентариям узнать не удастся. Однако их решение – естественный политический ответ на выдачу одного из участников уничтожения малайзийского пассажирского лайнера, Владимира Цемаха, российской стороне. В Нидерландах это решение президента Украины вызвало взрыв негодования", – отметил Портников.
Он раскритиковал Зеленского из-за того, что во время визита в США у него не нашлось времени на встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который, рискуя своей репутацией, провел через парламент соглашение об ассоциации ЕС с Украиной.
"Позиции премьера по вопросу ответственности Украины за выдачу Цемаха и так были не очень сильными. Но после поведения Зеленского в Нью-Йорке от них вообще ничего не осталось. Правительство было против продолжения расследования о ситуации с открытым небом в 2014 году. Но депутаты к нему не прислушались. Вообще. И это – только начало украинского поражения в Гааге", – подчеркнул журналист.
А также добавил, что теперь становится более очевидным смысл спецоперации, в которой Владимир Путин мастерски использовал неопытность Владимира Зеленского.
"Выдача Цемаха – это не только возможность для российского руководства избежать ответственности за уничтожение пассажирского самолета. Это еще и возможность разделить ответственность с Украиной", – считает Портников.
Он уверен, что теперь расследование нидерландского парламента вполне может прийти к выводам, что Украина наравне с Россией несет ответственность за гибель самолета, а значит, должна компенсировать потери родственников жертв.
"Да, все будут понимать, что это – политический вывод, месть за Цемаха и срыв настоящего расследования. Но на суде в Гааге Украина рискует оказаться не в роли обвинителя, а в роли обвиняемого", – подытожил журналист.
Катастрофа MH17
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 пассажиров, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже РФ пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
Нидерланды обратились к России с просьбой помочь в поисках фигуранта дела о крушении рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха, которого Украина выдала Кремлю в рамках обмена пленными.
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