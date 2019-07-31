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"Пусть разбирается": Зеленский сделал заявление о новом генпрокуроре

2.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заменой местных прокуроров, к которым есть претензии у общественности, займется новый глава Генеральной прокуратуры.

Таким образом он ответил в ходе рабочей поездки в Черкассы в среду, 31 июля, на жалобы по поводу работы прокурора области Сергея Овчаренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача – менять всех прокуроров. Пусть генеральный прокурор разбирается с этим вопросом", – сказал президент.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Униан

Зеленский отметил, что в его полномочия не входит назначать и увольнять местных прокуроров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 июня президент Владимир Зеленский подписал представление на увольнение нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.

  • 18 июня Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что не будет поддерживать представление президента.

  • 2 июля Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос об увольнении Луценко.

  • 19 июля Зеленский заявил, что после формирования большинства в новоизбранной Верховной Раде представит новую кандидатуру на пост генерального прокурора Украины.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Черкассы
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
ээээээ прравдо сми..........
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
эй вафлисты
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1
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
эй фейкометы.ну как вам мой бот
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