"Пусть разбирается": Зеленский сделал заявление о новом генпрокуроре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заменой местных прокуроров, к которым есть претензии у общественности, займется новый глава Генеральной прокуратуры.

Таким образом он ответил в ходе рабочей поездки в Черкассы в среду, 31 июля, на жалобы по поводу работы прокурора области Сергея Овчаренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача – менять всех прокуроров. Пусть генеральный прокурор разбирается с этим вопросом", – сказал президент.

Владимир Зеленский Униан

Зеленский отметил, что в его полномочия не входит назначать и увольнять местных прокуроров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 июня президент Владимир Зеленский подписал представление на увольнение нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.

18 июня Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что не будет поддерживать представление президента.

2 июля Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос об увольнении Луценко.

19 июля Зеленский заявил, что после формирования большинства в новоизбранной Верховной Раде представит новую кандидатуру на пост генерального прокурора Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!