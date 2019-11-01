"Провоцирует раскол!" В РФ набросились на Украину из-за НАТО

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность НАТО в Украине провоцирует раскол страны.

По ее мнению, Североатлантический альянс ведет себя деструктивно, работает на обострение, его шаги способствуют повышению градуса напряженности, передаюет пресс-служба ведомства.

"Ознакомились с заявлениями по итогам поездки 30-31 октября в Украину Совета НАТО во главе с генсекретарем альянса Столтенбергом. Опять натовцы предъявляют в адрес России набор ничем не обоснованных претензий и обвинений. Пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией. Игнорируют усилия, предпринимаемые в рамках Контактной группы, которая играет центральную роль в определении путей выполнения Минского комплекса мер на основе диалога с властями Донецка и Луганска", - отметила она.

Мария Захарова RT

"Его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что "НАТО всегда будет на вашей стороне". Очевидно дестабилизирующее и провоцирующее воздействие на ситуацию в Украине натовской военной поддержки Киева", - говорится в комментарии.

"С учетом исторического опыта расширения альянса и его "гуманитарных интервенций" призывы к Киеву устремиться в евроатлантические объятия провоцируют раскол страны, углубляют новые разделительные линии в Европе, способствуют росту межэтнических и других противоречий", - подчеркнула Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Раде генсек НАТО сделал мощное заявление об Украине. "Двери открыты!" - сказал он.

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