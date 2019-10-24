"Сахар с Трепаком": против скандального "слуги народа" начато уголовное производство

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении нардепа-мажоритарщика от "Слуги народа" Вячеслава Медяника.
Об этом в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" сообщил глава САП Назар Холодницкий. Отметим, политика в зале парламента подловили на скандальной переписке о решении вопросов с прокуратурой.
"У нас действительно поступило заявление о преступлении. Такое производство зарегистрировано", – заявил Холодницкий.
Вячеслав Медяник
Напомним, Вячеслав Медяник известный рядом скандальных строек в Днепре. Прежде всего депутат прославился через строительство на улице Старокозацкой, рядом со зданием облгосадминистрации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой.
В частности, он утверждал, что обсудит "вопросы по сахару" с замглавы ГПУ Виктором Трепаком. Впоследствии Трепак опроверг слухи о связях с Медяником.
Позже адвокат и журналист Алексей Шевчук потребовал завести уголовное дело на Медяника.
Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко считает, что с Медяником нужно провести определенную беседу.
Сам Медяник заявил, что не имеет никакого отношения к скандальной переписке.
Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что фракция "СН" проведет внутреннее расследование относительно переписки Медяника.
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