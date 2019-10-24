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25 октября • обновлено в 00:31
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"Сахар с Трепаком": против скандального "слуги народа" начато уголовное производство

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Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении нардепа-мажоритарщика от "Слуги народа" Вячеслава Медяника.

Об этом в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" сообщил глава САП Назар Холодницкий. Отметим, политика в зале парламента подловили на скандальной переписке о решении вопросов с прокуратурой.

"У нас действительно поступило заявление о преступлении. Такое производство зарегистрировано", – заявил Холодницкий.

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Вячеслав Медяник

Вячеслав Медяник

Напомним, Вячеслав Медяник известный рядом скандальных строек в Днепре. Прежде всего депутат прославился через строительство на улице Старокозацкой, рядом со зданием облгосадминистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Вячеслав Медяник Назар Холодницкий
Место
Украина
Теги
Специализированная антикоррупционная прокуратура скандалы Партия Слуга народа
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