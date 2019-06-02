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"Приведет к кризису": Украина сделала предупреждение ПАСЕ на счет России

1.1тЧитать материал на украинском

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что изменение регламента Совета Европы ради России приведет к подрыву доверия к организации и возможному кризису в ней.

Об этом он заявил в интервью DW. Он отметил, что России сейчас хотят дать возможность голосовать за генсека СЕ, но это лишь первый нюанс.

"Другой заключается в том, что в июле заканчивается двухлетний срок невыплат Россией своей части финансового взноса в бюджет СЕ. И после этого кто-то должен принимать решение: или Совет Европы об исключении РФ, или Москва о выходе из организации...", - пояснил Арьев.

Россия в ПАСЕ

Россия в ПАСЕ

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По его мнению, изменения регламента делаются для того, чтобы пойти навстречу РФ и не допустить ее выхода из СЕ.

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"Я могу согласиться с опасениями правозащитников по поводу того, что в случае выхода России она перестанет быть частью Европейского суда по правам человека. Это - довольно сильный аргумент. Однако, с другой стороны, Россия не сделала ни одного, даже самого маленького шага на выполнение требований Совета Европы. Я имею в виду, что этими шагами могли бы стать освобождение всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и аннексированном Крыму, содействие освобождению военнопленных на оккупированном Донбассе. Можно было продемонстрировать готовность и начать мирный процесс на Востоке Украины, в частности в вопросах введения миротворческого контингента на эти территории", - подчеркнул политик.

Он отметил, что в этих условиях пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ, что может закончиться существенным подрывом доверия к организации.

"Будет очень плохо, если Совет Европы продемонстрирует, что кто-то одержал победу, а кто-то - поражение. Это приведет к новому кризису в организации, возможно, более серьезному, чем был", - заключил глава украинской делегации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. Украина голосовала против этого решения и считает его позорным и спорным.

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Персона
Владимир Арьев
Место
Украина
Теги
ПАСЕУкраинаРоссия
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Поскуливание украины ну очень "важно" для Европы. Хотя без исполнения щени может и не подействовать
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1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Страх...ужас...отныне поселились на Окраине
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Россия не сделала ни одного шага, для СЕ. Это имеется ввиду Украина. Так то с Европой неплохо бизнес идеи )))
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