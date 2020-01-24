"Пришел нас учить, командировочный": Бродский мощно раскритиковал Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили занимается популизмом и пытается добиться лояльности нынешней украинской власти.

Таким мнением поделился глава редсовета OBOZREVATEL Михаил Бродский, раскритиковав политика в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Саакашвили в своем выступлении заявил, что нынешняя власть работает в правильном направлении - якобы минимизировали влияние олигархов, а зарплаты министров хоть и высокие, но прозрачные. Также он поддержал инициативу команды президента Украины Владимира Зеленского о снижении налогов, сказав, что это поможет в развитии Украины.

В ответ на это Бродский заявил, что Саакашвили занимается популизмом, ведь если снижать налоги, то банально не будет откуда брать деньги даже на пенсии. Также говоря о налогах, Бродский отметил, что будучи президентом в Грузии, Саакашвили жестко наказывал неплательщиков. В вопросе министров он отметил, что нельзя поднимать зарплаты им, а остальным людям ставить минималку в 4700 гривень.

Михаил Бродский раскритиковал Саакашвили

"Все что говорит господин Саакашвили очень хорошо воспринимается. Это очень популярно. Давайте отнимем налоги, но за счет чего мы будем платить пенсии? Давайте платить министрам большие зарплаты при 4700 минимальной зарплате в стране. Может, сначала поднимем минимальную зарплату, чтобы наши люди стали больше зарабатывать? Не субсидии им дадим, а дадим нормальные доход. Может, когда мы им это дадим, мы поборем эти 600 тысяч смертей? Это надо делать каждый день", - заявил Бродский.

Также он назвал Саакашвили "командировочным", так как его семья живет в Голландии, а сам политик катается в Украину ради популизма и выслуживания перед новой властью.

"Вы забыли как он перед Петром Алексеевичем пресмыкался на передаче? Точно то же самое он делает сегодня по отношению к Зеленскому. Пройдет два года, подождите, его и эти будут лишать гражданства. Гражданство ему дал Порошенко, сделал губернатором, где успехи? У него семья живет в Голландии, он командировочный, а моя семья живет в Украине. Он в командировку к нам приехал", - подчеркнул Бродский.

Напомним, Бродский также раскритиковал идею президента Украины Владимира Зеленского о привлечении инвесторов путем выделения им налоговых льгот, так как это обанкротит бизнес, который уже работает в стране.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!