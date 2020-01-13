"Пригласите, он приедет!" Путин с Асадом публично посмеялись над Трампом

Президент России Владимир Путин посоветовал главе Сирии Башару Асаду пригласить лидера США Дональда Трампа в Дамаск.

Это произошло во время визита президента РФ в Сирию. Так, в какой-то момент Путин сказал, что готов передать приглашение лично. "Пригласите его, он приедет!" — говорит он (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Асад якобы согласился, на что Путин, улыбаясь, ответил: "Я ему передам".

Путин с Асадом публично посмеялись над Трампом RT

Разговор двух президентов был показан в России 12 января в программе "Москва. Кремль. Путин".

RT Путин с Асадом публично посмеялись над Трампом

Как сообщал OBOZREVATEL, визит президента России Владимира Путина в Сирию и его встреча с президентом страны Башаром Асадом вызвали волну негодования в социальных сетях. В частности, граждане Сирии возмущены приемом, который был оказан главе РФ.

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