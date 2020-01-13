"Пригласите, он приедет!" Путин с Асадом публично посмеялись над Трампом

Президент России Владимир Путин посоветовал главе Сирии Башару Асаду пригласить лидера США Дональда Трампа в Дамаск.
Это произошло во время визита президента РФ в Сирию. Так, в какой-то момент Путин сказал, что готов передать приглашение лично. "Пригласите его, он приедет!" — говорит он (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Асад якобы согласился, на что Путин, улыбаясь, ответил: "Я ему передам".
Путин с Асадом публично посмеялись над Трампом
RT
Разговор двух президентов был показан в России 12 января в программе "Москва. Кремль. Путин".
RT
Путин с Асадом публично посмеялись над Трампом
Как сообщал OBOZREVATEL, визит президента России Владимира Путина в Сирию и его встреча с президентом страны Башаром Асадом вызвали волну негодования в социальных сетях. В частности, граждане Сирии возмущены приемом, который был оказан главе РФ.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!