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13 января • обновлено в 04:00
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"Пригласите, он приедет!" Путин с Асадом публично посмеялись над Трампом

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Президент России Владимир Путин посоветовал главе Сирии Башару Асаду пригласить лидера США Дональда Трампа в Дамаск.

Это произошло во время визита президента РФ в Сирию. Так, в какой-то момент Путин сказал, что готов передать приглашение лично. "Пригласите его, он приедет!" — говорит он (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Асад якобы согласился, на что Путин, улыбаясь, ответил: "Я ему передам".

Путин с Асадом публично посмеялись над Трампом

Путин с Асадом публично посмеялись над Трампом

RT

Разговор двух президентов был показан в России 12 января в программе "Москва. Кремль. Путин".

RT

RT

Путин с Асадом публично посмеялись над Трампом

Как сообщал OBOZREVATEL, визит президента России Владимира Путина в Сирию и его встреча с президентом страны Башаром Асадом вызвали волну негодования в социальных сетях. В частности, граждане Сирии возмущены приемом, который был оказан главе РФ.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Башар Асад Владимир Путин
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да и не думаю что чурка Асад умрет своей смертью)))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чего смешного?смешно то что Асад просто соска Путина а не президент)))))и сам ничего не решает)))))
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