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"Причастны спецслужбы!" Богдан высказался о своей "отставке"

10.5т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что писал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Однако как документ появился в интернете, ему неизвестно, передает "Укринформ".

"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", — сказал Богдан.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

Новости
Богдан проговорился: что важного сказал глава администрации Зеленского за три месяца

На вопрос, есть ли у него желание уволиться, он ответил: "Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент".

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа в сети появилось заявление, в котором Богдан якобы попросил освободить его от должности. В ОПУ данную информацию опровергли. А 2 августа Богдан не пришел на работу на Банковую.

"Причастны спецслужбы!" Богдан высказался о своей "отставке"

Позже Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке. "Такие заявления написали все в моей команде: мы не держимся за места. Когда придет время, я подпишу", - сказал он.

Президент добавил, что, если будет надо, он может показать такие же заявления всех членов команды.

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан
Место
Украина
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Шуты гороховые, играются во власть, как малые дети в казаков- разбойников. Бедная страна, надо же было так вляпаться!!!
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