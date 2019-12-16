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16 декабря • обновлено в 10:31
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"Повышает прозрачность экономики": посол Литвы поделился опытом о рынке земли

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Посол Литвы в Украине Мариус Януконис выразил уверенность, что открытие рынка земли в Украине может быть полезно для развития рыночной экономики, и может повысить прозрачность экономики в целом.

Как он рассказал в программе "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV, у украинцев есть определенное недоверие к тому, что процесс открытия рынка земли будет проходить прозрачно, из-за чего половина граждан выступает против (чтобы посмотреть полный выпуск программы, доскролльте доконца).

"Я лично уверен, что открытие рынка земли в Украине – это, прежде всего, полезно для развития рыночной экономики, и, во-вторых, это повышает прозрачность экономики в целом. Это только на пользу, потому что, мы знаем, что в мире осталось очень немного стран, которые не позволяют продавать земли сельскохозяйственного назначения", – сказал он.

Посол Литвы Мариус Януконис поделился опытом о рынке земли

Посол Литвы Мариус Януконис поделился опытом о рынке земли

biz.censor.net.ua

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По его словам, прямого обязательства перед Евросоюзом, согласно договору по евроинтеграции, открыть этот рынок и для иностранцев нет.

"Я думаю, такой прямой рекомендации нет, потому что, конечно, когда Украина вступит в ЕС, там не должно быть ограничений границ для передвижения капитала, услуг. Как вы знаете, это основные свободы Европейского Союза. Тогда, конечно, Украина должна открыть рынок. Но сейчас в Украине важно разделить эти два вопроса, потому что вы, я так думаю, должны сперва говорить о том, чтобы открыть рынок для украинских граждан", – сказал посол.

Он рассказал, что литовский опыт показывает, что необязательно сразу начинать продавать землю иностранцам.

"Мы начали продавать землю иностранцам только в 2013 году, то есть через 10 лет после вступления в ЕС. У нас был переходный период на 7 лет, потом продлили до 10 лет. И только с 2013 года иностранцы могут покупать землю, а без ограничений практически – с 2017 года", – отметил посол.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Рынок земли в Украине
Место
Украина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Не Литве рассказывать про экономику.
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